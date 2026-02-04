Oft gesehen: Feldsperling fliegt auf Kärnten ab

Und auch heuer haben so einige Vogelfreunde an der freiwilligen Zählung teilgenommen. „Insgesamt waren es in Kärnten 2.616 Menschen an 2.029 Standorten. Sie haben rund 68.938 Vögel gezählt“, heißt es von BirdLife. Mit der Teilnehmerzahl erreichte Kärnten heuer sogar einen Rekordwert. Führend ist das Bundesland gemeinsam mit der Steiermark auch in Sache Vogeldiversität.