The Butcher’s verabschiedet sich aus Millstatt

Das beliebte Steakhaus schließt in der Tourismusgemeinde Millstatt seine Pforten. Der Inhaber sucht jetzt nach einem neuen Standort für sein Lokal. Ein Nachfolger für das Gebäude wurde bereits gefunden.
The Butcher’s zählt wohl zu einer der besten Steak-Adressen Kärntens. Seit sieben Jahren wird es erfolgreich von Robert Cirkovic geführt. „Ich bin seit 43 Jahren in dieser Branche und lebe diesen Beruf“, strahlt der 58-Jährige.
„Unsere Steaks werden Dry Aged vorbereitet und anschließend auf dem Lavagrill und im Holzkohleofen zubereitet, um den Geschmack und die Qualität besonders hervorzuheben“, setzt der gebürtige Serbe auf hohe Qualität. „Daher wird das Rindfleisch auch von ausgewählten Züchtern aus Österreich bezogen“, betont Cirkovic, der zuvor Gastgeber beim Kirchenbauer in St. Peter bei Radenthein war.
Auf der Suche nach neuen Standort
Doch nun verabschiedet sich der Top-Koch von Millstatt. „Ich suche nach einem neuen Standort für mein Restaurant. Vielleicht in Villach oder Spittal? Auf alle Fälle in Kärnten.“
Eine Kombination aus bürgerlicher Küche und Steak-Spezialitäten soll angeboten werden. „Ich will ein vielfältiges Angebot schaffen“, so der Chef zur „Krone“. Bis 1. März 2026 können Gäste seine erstklassigen Steaks in Millstatt noch genießen. „Bis dahin muss ich mich entschieden haben, wo ich mein neues Lokal eröffne“, schmunzelt er: „In der Osterzeit will ich nämlich aufsperren.“
Käufer bereits gefunden
Das Gebäude in Millstatt bleibt aber nicht leer. Denn der Seebodener hat bereits einen Käufer gefunden. „Dominik und Lara Glanznig werden hier ihr Restaurant None’s eröffnen. Bis dahin führen sie ihr Lokal wie gewohnt in Seeboden weiter.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.