Beliebtes Steakhaus

The Butcher’s verabschiedet sich aus Millstatt

Kärnten
07.10.2025 12:00
Vor sieben Jahren hat Robert Cirkovic the Butcher's in Millstatt eröffnet.
Vor sieben Jahren hat Robert Cirkovic the Butcher's in Millstatt eröffnet.(Bild: Elisa Aschbacher)

Das beliebte Steakhaus schließt in der Tourismusgemeinde Millstatt seine Pforten. Der Inhaber sucht jetzt nach einem neuen Standort für sein Lokal. Ein Nachfolger für das Gebäude wurde bereits gefunden.

The Butcher’s zählt wohl zu einer der besten Steak-Adressen Kärntens. Seit sieben Jahren wird es erfolgreich von Robert Cirkovic geführt. „Ich bin seit 43 Jahren in dieser Branche und lebe diesen Beruf“, strahlt der 58-Jährige.

„Unsere Steaks werden Dry Aged vorbereitet und anschließend auf dem Lavagrill und im Holzkohleofen zubereitet, um den Geschmack und die Qualität besonders hervorzuheben“, setzt der gebürtige Serbe auf hohe Qualität. „Daher wird das Rindfleisch auch von ausgewählten Züchtern aus Österreich bezogen“, betont Cirkovic, der zuvor Gastgeber beim Kirchenbauer in St. Peter bei Radenthein war.

Robert Cirkovic, Inhaber von The Butcher´s
Robert Cirkovic, Inhaber von The Butcher´s(Bild: Elisa Aschbacher)
Das Lokal wurde auch erweitert.
Das Lokal wurde auch erweitert.(Bild: Elisa Aschbacher)

Auf der Suche nach neuen Standort
Doch nun verabschiedet sich der Top-Koch von Millstatt. „Ich suche nach einem neuen Standort für mein Restaurant. Vielleicht in Villach oder Spittal? Auf alle Fälle in Kärnten.“

Eine Kombination aus bürgerlicher Küche und Steak-Spezialitäten soll angeboten werden. „Ich will ein vielfältiges Angebot schaffen“, so der Chef zur „Krone“. Bis 1. März 2026 können Gäste seine erstklassigen Steaks in Millstatt noch genießen. „Bis dahin muss ich mich entschieden haben, wo ich mein neues Lokal eröffne“, schmunzelt er: „In der Osterzeit will ich nämlich aufsperren.“

Käufer bereits gefunden 
Das Gebäude in Millstatt bleibt aber nicht leer. Denn der Seebodener hat bereits einen Käufer gefunden. „Dominik und Lara Glanznig werden hier ihr Restaurant None’s eröffnen. Bis dahin führen sie ihr Lokal wie gewohnt in Seeboden weiter.“

Porträt von Elisa Aschbacher
Elisa Aschbacher
