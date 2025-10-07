The Butcher’s verabschiedet sich aus Millstatt

Eine Kombination aus bürgerlicher Küche und Steak-Spezialitäten soll angeboten werden. „Ich will ein vielfältiges Angebot schaffen“, so der Chef zur „Krone“. Bis 1. März 2026 können Gäste seine erstklassigen Steaks in Millstatt noch genießen. „Bis dahin muss ich mich entschieden haben, wo ich mein neues Lokal eröffne“, schmunzelt er: „In der Osterzeit will ich nämlich aufsperren.“