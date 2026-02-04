Minimale Zunahme bei Arbeitslosenzahlen in Kärnten

Während das restliche Österreich mit teils erschreckenden Arbeitslosenzahlen zu kämpfen hat, bleibt Kärnten von Schockmeldungen weiter verschont. So nahmen die Zahlen im Jänner nur minimal zu, erfreulich entwickeln sich die offenen Stellen.
Zwar liegt die Arbeitslosenquote in Kärnten noch immer bei 10,5 Prozent, doch während im restlichen Österreich die Zahlen teilweise in die Höhe schnellen, bleiben sie bei uns stabil. „Mit der bundesweit geringsten Zunahme an vorgemerkten Arbeitslosen und Schulungsteilnehmenden starten wir in Kärnten gut in das Arbeitsmarktjahr 2026“, verweist Peter Wedenig, Geschäftsführer des AMS Kärnten, auf den Anstieg um 0,4 Prozent.
Weniger Arbeitslose über 50
Mitfaktor ist die gute Auslastung der Betriebe im Fremdenverkehr – dort sank die Arbeitslosigkeit um fünf Prozent. Auch in einer anderen Kategorie gab es Verbesserungen. „Erfreulich ist im Jänner insbesondere die Abnahme bei den über 50-jährigen Arbeitslosen um 1,3 Prozent“, betont Wedenig. Und das Plus von 3,3 Prozent bei Langzeitarbeitslosen fällt im Vergleich zu den 24,5 Prozent im Österreichschnitt äußerst moderat aus.
Mehr offene Stellen
Auf der Angebotsseite gibt es am Arbeitsmarkt durchaus positive Signale. „Im Jänner waren wieder 7,5 Prozent mehr offene Stellen gemeldet“, erklärt der AMS-Chef. „Kärnten verzeichnet hier als einziges Bundesland eine Zunahme. Der Österreichschnitt liegt bei minus 10,5 Prozent.“
