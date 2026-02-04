Minimale Zunahme bei Arbeitslosenzahlen in Kärnten

Weniger Arbeitslose über 50

Mitfaktor ist die gute Auslastung der Betriebe im Fremdenverkehr – dort sank die Arbeitslosigkeit um fünf Prozent. Auch in einer anderen Kategorie gab es Verbesserungen. „Erfreulich ist im Jänner insbesondere die Abnahme bei den über 50-jährigen Arbeitslosen um 1,3 Prozent“, betont Wedenig. Und das Plus von 3,3 Prozent bei Langzeitarbeitslosen fällt im Vergleich zu den 24,5 Prozent im Österreichschnitt äußerst moderat aus.