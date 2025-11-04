Deshalb hatte Clooney noch nie Streit mit Amal

George Clooney ist seit 2013 mit seiner Amal zusammen. Mittlerweile sind sie seit elf Jahren verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. Doch der Hollywoodstar betont, dass sie noch nie einen richtigen „Streit“ gehabt hätten. Und verrät auch gleich den Grund.
Im Interview mit „CBS News“ erklärte der 64-Jährige, warum er sich noch nicht mit seiner schönen Ehefrau gestritten hat. „Wenn man jünger ist, will man bei allem recht haben, weißt du? ,Streich die Wand nicht in dieser Farbe‘“, schilderte Clooney.
„Es ist mir egal“
„Und Amal und ich – alle rollen mit den Augen, wenn ich das sage –, aber wir hatten noch nie einen Streit. Noch nie eine Auseinandersetzung“, schmunzelte er – und fuhr fort: „Und das liegt zum Teil daran, dass ich jetzt an einem Punkt im Leben bin, an dem es mir egal ist, wenn sie die Wand rot streichen will.“
Der Hollywood-Beau fügte hinzu: „Irgendwann kommt man an einen Punkt, an dem man sich fragt: ,Warum sollte das überhaupt ein Thema oder Streitpunkt sein?‘ Wir haben eine wirklich wunderbare Beziehung, weil wir uns gegenseitig so sehr unterstützen, dass ich einfach denke: Es ist mir egal.“
Mit den Jahren weiser geworden
Früher hätte er sich anders in einer Beziehung verhalten, räumte Clooney aber ein: Als er jünger war, „hätte ich sicher Dinge gefunden, um mich aufzuspielen oder zu beweisen – aber heute denke ich mir: ,Es ist egal, interessiert mich nicht.‘“
Der Schauspieler verriet kürzlich, dass das Paar seit der Geburt seiner Zwillinge Alexander und Ella (beide 8) gefährliche Orte meidet. „Man muss vorsichtig sein, oder? Man kann nicht mehr einfach so losziehen wie früher. Amal und ich mussten beide unsere Ziele anpassen, was die Orte betrifft, die wir besuchen“, erzählte er gegenüber „People“.
