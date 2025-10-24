Clooney sorgt mit frecher Geste für Schmunzeln

„Habe Glück, wirklich gute Freunde zu haben“

Im Interview zu seinem neuen Film „Jay Kelly“ räumte Clooney schließlich ein, wie glücklich er sich schätzen kann, Bromances wie diese mit Sandler zu haben. „Ich habe das Glück, nicht so unglücklich wie er zu sein, wirklich gute Freunde zu haben und Menschen, die ich mag“, verriet er der AFP mit Blick auf die von ihm verkörperte Hauptfigur Jay Kelly. „Ich fühle mich nicht so einsam wie er.“