Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hat er etwa ...?

Clooney sorgt mit frecher Geste für Schmunzeln

Society International
24.10.2025 13:11
Huch, grapscht George Clooney hier etwa Adam Sandler auf den Po?
Huch, grapscht George Clooney hier etwa Adam Sandler auf den Po?(Bild: Mario Anzuoni / REUTERS / picturedesk.com)

Wenn das mal keine wahre Bromance ist! George Clooney sorgte bei der Premiere seines neuen Films „Jay Kelly“ beim Festival des American Film Institute (AFI) in Los Angeles mit einer frechen Geste für Schmunzeln – und schwärmte im Interview über seine guten Freunde.

0 Kommentare

Huch, hat George Clooney seinem Filmpartner Adam Sandler hier etwa tatsächlich einen Klaps auf den Po verpasst? Nein, hat er natürlich nicht, auch wenn das auf den ersten Blick vielleicht so aussieht.

Dass Clooney bei seinen Freunden aber immer wieder für kleine Späße aufgelegt ist, das zeigt sich spätestens beim Blick ins Gesicht des Hollywoodstars. Denn in diesem erheiternden Premieren-Moment saß dem 64-Jährigen sichtlich der Schalk im Nacken.

George Clooney und Adam Sandler waren bei der „Jay Kelly“-Premiere in Los Angeles gut gelaunt.
George Clooney und Adam Sandler waren bei der „Jay Kelly“-Premiere in Los Angeles gut gelaunt.(Bild: AP/Chris Pizzello)

„Habe Glück, wirklich gute Freunde zu haben“
Im Interview zu seinem neuen Film „Jay Kelly“ räumte Clooney schließlich ein, wie glücklich er sich schätzen kann, Bromances wie diese mit Sandler zu haben. „Ich habe das Glück, nicht so unglücklich wie er zu sein, wirklich gute Freunde zu haben und Menschen, die ich mag“, verriet er der AFP mit Blick auf die von ihm verkörperte Hauptfigur Jay Kelly. „Ich fühle mich nicht so einsam wie er.“

Clooney spielt in der Netflix-Produktion „Jay Kelly“ einen Filmstar, der auf eine drei Jahrzehnte währende Karriere zurückschaut und eher in der Vergangenheit lebt.

George Clooney spielt in „Jay Kelly“ einen alternden Filmstar.
George Clooney spielt in „Jay Kelly“ einen alternden Filmstar.(Bild: AFP/VALERIE MACON)

Kelly ist besessen davon, die Beziehung zu seinen Töchtern zu kitten, und schleppt seinen Manager, gespielt von Adam Sandler, und seine von Laura Dern verkörperte Presseagentin mit auf eine Europa-Reise. Unterwegs reflektiert er über seine Einsamkeit, Fehler in der Vergangenheit und den Preis des Ruhms.

Lesen Sie auch:
Glamour pur: Amal Clooney stiehlt Ehemann George bei der „Jay Kelly“-Premiere in London mit ...
Roter-Teppich-Glamour
Amal Clooney stiehlt ihrem George die Show!
10.10.2025
Kein Drehbuch bekommen
Eidinger bei Clooney-Dreh: „Das war super geheim“
21.10.2025

Blick in Zukunft gerichtet
Außerdem blicke er lieber in die Zukunft als in die Vergangenheit, so Clooney im Interview weiter. „Ich bin noch nicht bereit, zurückzuschauen und mich irgendwie darauf auszuruhen“, sagte er. „Ich mag es, nach vorne zu schauen, zu sehen, was als Nächstes kommt.“ 

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
252.718 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
239.127 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
205.836 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Mehr Society International
Hat er etwa ...?
Clooney sorgt mit frecher Geste für Schmunzeln
Mit nur 23 Jahren!
„9-1-1: Nashville“-Star Isabelle Tate gestorben
Freude hinter Gittern!
Nicolas Sarkozy ist im Gefängnis Opa geworden!
Ist Kanye West schuld?
Kim Kardashian enthüllt schockierende Diagnose
Nach langer Krankheit
„Tainted Love“: Soft-Cell-Star Dave Ball gestorben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf