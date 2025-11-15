„Maß ist voll“: SPÖ kündigt der FPÖ Zusammenarbeit

Man werde die Arbeit fortsetzen, wie gehabt, erklärt FPÖ-Klubobmann Norbert Hofer auf Nachfrage. Wenn man zu Gesprächen eingeladen werde, werde man natürlich hingehen. Wenn es keine Einladung mehr gebe – obwohl die FPÖ die zweitstärkste Fraktion sei – könne man nicht mehr teilnehmen. „Wir sind zur Arbeit bereit“, so Hofer. Auch im Parlament habe er mit anderen Parteien Gespräche führen müssen, obwohl man nicht einer Meinung gewesen sei.