Clinch unter Parteien wird zunehmend persönlicher

„Suppenkasper“ und „Maulkorb“: Opposition und SPÖ lieferten sich rund um die Landtagssitzung wieder einen Schlagabtausch.
Eigentlich hätte es bei der gestrigen Landtagssitzung vor allem um Sachthemen gehen sollen. Auf der Tagesordnung standen unter anderem der Beschluss des neuen Tourismusgesetzes – Stichwort Anhebung der Ortstaxe – sowie die personelle Situation der Polizei.
Übrig blieb am Ende des Tages aber vor allem ein neuerlicher Schlagabtausch zwischen der Opposition und der SPÖ – oder vielleicht anders formuliert: Eine Schlammschlacht.
Bereits seit Längerem hängt der Haussegen zwischen der SPÖ und besonders der FPÖ, aber auch der ÖVP, mehr als nur schief. Die Sozialdemokraten hatten vor einigen Wochen bereits im Hinblick auf die Anschuldigungen gegen den Forchtensteiner Bürgermeister erklärt, dass die FPÖ eine „rote Linie der politischen Niveaulosigkeit“ überschritten habe. Quasi als Retourkutsche schickte der SPÖ-Klub 60 teils provokante Fragen an FPÖ-Klubchef Norbert Hofer, was das „blaue Blut“ nicht ganz kaltgelassen haben dürfte.
„Demokratiepolitischer Skandal“
Am Donnerstag eskalierte der Clinch weiter: Anlass war, dass Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) sich von der Landtagssitzung krankheitsbedingt entschuldigen ließ. Er ist erst vor Kurzem von seiner zehnten Kehlkopf-Operation in Deutschland zurückgekehrt. Ein „demokratiepolitischer Skandal“, meinte daraufhin ÖVP-Klubchef Bernd Strobl.
Doskozil sei nicht im Landtag erschienen, obwohl er bereits wieder die Amtsgeschäfte führe. Durch dieses Vorgehen verhindere er, dass jemand anders die Fragen der Opposition zu den Finanzen des Landes beantworte. „Ein Maulkorb für die rot-grüne Landesregierung“, so Strobl.
Die FPÖ setzte eines drauf und zog einen Vergleich mit den 1930er-Jahren sowie „putschähnlichen Zuständen“. Doskozils Abwesenheit komme einer „bewussten faktischen Ausschaltung des Parlaments unangenehm nahe“, so FPÖ-Landesparteiobmann Alexander Petschnig.
„Letztklassige Aussagen“
Die SPÖ ließ dies nicht auf sich sitzen. Die Aussagen der Opposition seien „niveaulos und letztklassig“, so SPÖ-Klubchef Roland Fürst. Doskozil könne aufgrund des noch offenen Luftröhrenschnitts noch keine öffentlichen Termine wahrnehmen. Zusätzlich stellten die Roten ein absonderliches, KI-generiertes Bild online – ähnlich, wie es die FPÖ in der Vergangenheit bereits mehrfach getan hat.
Darauf zu sehen: Ein Wolf im Schafspelz und Pippi Langstrumpf, welche beide Norbert Hofer darstellen sollen. Im Hintergrund ist ein Mann vor einer Suppenschüssel zu sehen – eine Anspielung auf Strobl’s Mahlzeit-Videos auf Facebook. Zusätzlich wird der ÖVP-Politiker als „Instagram-Suppenkasper“ bezeichnet.
Die Landtagssitzung sei ein „Sinnbild einer zunehmend bedenklichen politischen Kultur im Burgenland“, meinte Strobl per Aussendung. Das trifft wohl nicht nur auf die Landtagssitzung zu.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.