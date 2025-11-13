Clinch unter Parteien wird zunehmend persönlicher

Bereits seit Längerem hängt der Haussegen zwischen der SPÖ und besonders der FPÖ, aber auch der ÖVP, mehr als nur schief. Die Sozialdemokraten hatten vor einigen Wochen bereits im Hinblick auf die Anschuldigungen gegen den Forchtensteiner Bürgermeister erklärt, dass die FPÖ eine „rote Linie der politischen Niveaulosigkeit“ überschritten habe. Quasi als Retourkutsche schickte der SPÖ-Klub 60 teils provokante Fragen an FPÖ-Klubchef Norbert Hofer, was das „blaue Blut“ nicht ganz kaltgelassen haben dürfte.