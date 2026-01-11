Entwarnung bei Raceboarderin Sabine Payer

„Ich bin ziemlich glücklich, dass es nichts Gröberes ist. Es tut halt weh, aber es ist kein Drama“, verlautete Payer in Bad Gastein. Sie werde sich am Sonntag schonen und den Knöchel therapieren. Freilich steht Olympia bei ihr ganz oben. „Das große Ziel ist dieser 8. Februar, das olympische Rennen, was bei den letzten Olympischen Spielen immer daneben gegangen ist, deswegen ist mir das besonders wichtig. Als Gesamt-Weltcupführende so ein kleinerer Rückschlag ist nicht optimal, aber es hilft nichts. Ich werde nichts riskieren.“