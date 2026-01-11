Vorteilswelt
Sprunggelenk verletzt

Entwarnung bei Raceboarderin Sabine Payer

Wintersport
11.01.2026 11:28
Sabine Payer
Sabine Payer(Bild: GEPA)

Entwarnung bei Sabine Payer, Österreichs bester Raceboarderin. Die Kärntnerin hatte sich am Samstag im Halbfinale von Scuol bei einem Schlag auf das rechte Sprunggelenk verletzt und verzichtete auf ein weiteres Antreten. Bei einer Untersuchung am Abend in Innsbruck wurde aber nur eine Prellung des Knöchels konstatiert, also keine schwerere Verletzung. Payer wolle kurzfristig darüber entscheiden, ob sie am Dienstag beim Heimrennen in Bad Gastein schon wieder antritt. 

„Ich bin ziemlich glücklich, dass es nichts Gröberes ist. Es tut halt weh, aber es ist kein Drama“, verlautete Payer in Bad Gastein. Sie werde sich am Sonntag schonen und den Knöchel therapieren. Freilich steht Olympia bei ihr ganz oben. „Das große Ziel ist dieser 8. Februar, das olympische Rennen, was bei den letzten Olympischen Spielen immer daneben gegangen ist, deswegen ist mir das besonders wichtig. Als Gesamt-Weltcupführende so ein kleinerer Rückschlag ist nicht optimal, aber es hilft nichts. Ich werde nichts riskieren.“

