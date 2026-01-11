Entwarnung bei Raceboarderin Sabine Payer

Entwarnung bei Sabine Payer, Österreichs bester Raceboarderin. Die Kärntnerin hatte sich am Samstag im Halbfinale von Scuol bei einem Schlag auf das rechte Sprunggelenk verletzt und verzichtete auf ein weiteres Antreten. Bei einer Untersuchung am Abend in Innsbruck wurde aber nur eine Prellung des Knöchels konstatiert, also keine schwerere Verletzung. Payer wolle kurzfristig darüber entscheiden, ob sie am Dienstag beim Heimrennen in Bad Gastein schon wieder antritt.
„Ich bin ziemlich glücklich, dass es nichts Gröberes ist. Es tut halt weh, aber es ist kein Drama“, verlautete Payer in Bad Gastein. Sie werde sich am Sonntag schonen und den Knöchel therapieren. Freilich steht Olympia bei ihr ganz oben. „Das große Ziel ist dieser 8. Februar, das olympische Rennen, was bei den letzten Olympischen Spielen immer daneben gegangen ist, deswegen ist mir das besonders wichtig. Als Gesamt-Weltcupführende so ein kleinerer Rückschlag ist nicht optimal, aber es hilft nichts. Ich werde nichts riskieren.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.