Geisterfahrt und tödlicher Mauer-Crash in NÖ

Gleich zwei schwere Verkehrsunfälle mit betagten Lenkern haben am Wochenende in Niederösterreich für Entsetzen gesorgt – ein Mann verlor dabei sein Leben, drei weitere Personen wurden schwer verletzt.
Am Samstagvormittag ereignete sich im Ortsgebiet von Kilb (Bezirk Melk) ein tödlicher Unfall. Ein 80-jähriger Autofahrer kam aus bislang ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit voller Wucht gegen eine Hausmauer.
Der Pensionist wurde noch notärztlich erstversorgt und mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht, doch dort erlag er wenig später seinen schweren Verletzungen.
In falscher Fahrtrichtung unterwegs
Nur wenige Stunden später folgte der nächste Horror-Unfall: Am Samstagabend sorgte ein Geisterfahrer auf der A22 bei Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) für eine folgenschwere Frontalkollision. Ein 88-jähriger Lenker war von der S1 kommend auf die A22 in Richtung Stockerau in falscher Fahrtrichtung aufgefahren. Kurz darauf krachte er frontal mit dem Auto eines 67-Jährigen zusammen, der ordnungsgemäß Richtung Stockerau unterwegs war.
Der 88-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Auch der 67-jährige Lenker sowie seine 55-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen und wurden mit der Rettung in umliegende Spitäler gebracht.
