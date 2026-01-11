Geisterfahrt und tödlicher Mauer-Crash in NÖ

In falscher Fahrtrichtung unterwegs

Nur wenige Stunden später folgte der nächste Horror-Unfall: Am Samstagabend sorgte ein Geisterfahrer auf der A22 bei Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) für eine folgenschwere Frontalkollision. Ein 88-jähriger Lenker war von der S1 kommend auf die A22 in Richtung Stockerau in falscher Fahrtrichtung aufgefahren. Kurz darauf krachte er frontal mit dem Auto eines 67-Jährigen zusammen, der ordnungsgemäß Richtung Stockerau unterwegs war.