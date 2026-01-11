Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Senioren am Steuer

Geisterfahrt und tödlicher Mauer-Crash in NÖ

Niederösterreich
11.01.2026 11:25
Zu tragischen Szenen ist es am Samstag in Niederösterreich gekommen. Die Einsatzkräfte waren ...
Zu tragischen Szenen ist es am Samstag in Niederösterreich gekommen. Die Einsatzkräfte waren gefordert (Symbolbild).(Bild: Christian Jauschowetz)

Gleich zwei schwere Verkehrsunfälle mit betagten Lenkern haben am Wochenende in Niederösterreich für Entsetzen gesorgt – ein Mann verlor dabei sein Leben, drei weitere Personen wurden schwer verletzt.

0 Kommentare

Am Samstagvormittag ereignete sich im Ortsgebiet von Kilb (Bezirk Melk) ein tödlicher Unfall. Ein 80-jähriger Autofahrer kam aus bislang ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit voller Wucht gegen eine Hausmauer.

Der Pensionist wurde noch notärztlich erstversorgt und mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht, doch dort erlag er wenig später seinen schweren Verletzungen.

In falscher Fahrtrichtung unterwegs
Nur wenige Stunden später folgte der nächste Horror-Unfall: Am Samstagabend sorgte ein Geisterfahrer auf der A22 bei Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) für eine folgenschwere Frontalkollision. Ein 88-jähriger Lenker war von der S1 kommend auf die A22 in Richtung Stockerau in falscher Fahrtrichtung aufgefahren. Kurz darauf krachte er frontal mit dem Auto eines 67-Jährigen zusammen, der ordnungsgemäß Richtung Stockerau unterwegs war.

Lesen Sie auch:
Die B169 musste im Bereich der Unterführung gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde ...
Verletzte im Zillertal
Auf Heimreise vom Skiurlaub mit Auto überschlagen
10.01.2026
3 Verletzte bei Crash
Sommerreifen statt Ketten: Flitzer außer Kontrolle
11.01.2026

Der 88-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Auch der 67-jährige Lenker sowie seine 55-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen und wurden mit der Rettung in umliegende Spitäler gebracht.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Ein neues Video zeigt die tödlichen Schüsse auf Renee Good in Minneapolis – und die Sekunden ...
Schüsse in Minneapolis
Neues Video zeigt letzte Momente von Renee Good
Der deutsche Satiriker El Hotzo hat in einem Interview über Untreue gesprochen.
„Falsch eingeschätzt“
Satiriker El Hotzo: Bekenntnis zu Untreue „Fehler“
2000 ha Wald zerstört
Waldbrände in Argentinien: 3000 Touristen gerettet
Mit Reifen beladen
A21 war wegen brennendem Lkw stundenlang gesperrt
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Zwei Brüche, Operation
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
149.242 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Oberösterreich
Drei Ärztinnen ordinieren bis 2028 im Container
125.148 mal gelesen
Ansfeldens Bürgermeister Christian Partoll (FPÖ) mit den drei Ärztinnen Katrin Ritzberger, Anna ...
Ausland
Crans-Montana: Chefin floh mit Kassa aus Lokal
122.497 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf