Sarah Ferguson reagiert auf ihren Titelverlust!

Müssen sich neu erfinden und abgrenzen

Beide hätten hart daran gearbeitet, sich ein positives Image aufzubauen – als „glücklich verheiratet, berufstätig und engagiert in Wohltätigkeit“. Nun müssten sie sich völlig neu erfinden und die öffentliche Wahrnehmung ihrer Person vom Image ihrer Eltern trennen. Ein Balanceakt der besonderen Art für die jungen Royals.

Fergie steht mächtig unter Druck – Titel weg, alte Skandale wieder da. Und auch ihre Töchter spüren die Folgen. Doch wer Sarah Ferguson kennt, weiß: Sie gibt so schnell nicht auf.