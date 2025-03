Warum Hitler nicht beschwichtigt werden konnte

Mit der Unterzeichnung dieses Abkommens haben Europas demokratisch regierte Westmächte das Ende der staatlichen Souveränität der Tschechoslowakei in Kauf genommen – zu diesem Zeitpunkt die letzte funktionierende Demokratie in Mitteleuropa. Vorausgegangen war der Unterzeichnung die „Sudetenkrise“, ein von Adolf Hitler provozierter internationaler Konflikt, in dem es vordergründig ausschließlich um die rund 3,5 Millionen starke deutsche Bevölkerung des Sudetenlandes ging, die endlich „heim ins Reich“ geholt werden sollte.