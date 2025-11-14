Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Kindheitstraum“

Tochter von Ski-Legende feiert ihr Weltcup-Debüt

Ski Alpin
14.11.2025 12:32
Schon als kleines Mädchen war sie mit Vollgas unterwegs: Die 18-jährige Romy Ertl freut sich auf ...
Schon als kleines Mädchen war sie mit Vollgas unterwegs: Die 18-jährige Romy Ertl freut sich auf ihr Weltcup-Debüt am kommenden Wochenende in Levi.(Bild: Krone KREATIV/instagram.com/romy.ertl, GEPA Pictures)

Romy Ertl, 18-jährige Tochter von der zweifachen Weltmeisterin und Olympia-Medaillengewinnerin Martina Ertl, feiert am Samstag beim Slalom im finnischen Levi ihr Weltcup-Debüt. 

0 Kommentare

Die junge Bayerin gehört zum deutschen Aufgebot für die ersten Slalom-Rennen des olympischen Winters. „Mein größter Kindheitstraum wird wahr“, schreibt sie auf Instagram, zusammen mit süßen Bildern aus ihrer Kindheit. „Dieses kleine Mädchen startet am Samstag zum ersten Mal bei einem Weltcup-Rennen. Ich bin sooo aufgeregt“, freut sich Ertl.

Ertl startete bisher ausschließlich im Europacup oder bei FIS-Rennen. Ihr bislang größter Erfolg: Rang drei in der Kombination bei den Jugend-Winterspielen 2024 in Südkorea.

Romy Ertl (re.) holte die Bronzemedaille bei den Jugend-Winterspielen 2024 in Südkorea.
Romy Ertl (re.) holte die Bronzemedaille bei den Jugend-Winterspielen 2024 in Südkorea.(Bild: GEPA)

Martina Ertl: Doppel-Weltmeisterin und drei Olympia-Medaillen
Ihr Mutter gewann 2001 (Kombination) und 2005 (Team) WM-Gold, bei Olympia holte sie zweimal Silber (1994 Riesenslalom, 1998 Kombination) und einmal Bronze (2002 Kombination). Im Weltcup gelangen Martina Ertl zwischen 1994 und 2003 14 Siege, davon zehn in ihrer Spezialdisziplin Riesenslalom.

Martin Ertl (li.) mit Thomas Dreesen (mi.) und Romy Ertl bei einem Medientermin in Sölden.
Martin Ertl (li.) mit Thomas Dreesen (mi.) und Romy Ertl bei einem Medientermin in Sölden.(Bild: GEPA)

DSV mit vier Frauen und vier Männern am Start
Neben Ertl nominierte der DSV für den Levi-Slalom auch Emma Aicher, Lena Dürr und Jessica Hilzinger. Bei den Männern feiern Linus Straßer, Sebastian Holzmann und Anton Tremmel ihren Saisonauftakt. Dazu kommt erstmals der 24-jährige Dominik Zerhoch zum Einsatz.

Am Samstag (Frauen) und Sonntag (Männer) stehen jeweils die ersten Slaloms der neuen Saison auf dem Programm (10.00/13.00 Uhr).

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
120.355 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
93.376 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Gericht
Schwester legte Kopftuch ab: 14-Jähriger zuckt aus
73.644 mal gelesen
Die 16-Jährige legte ihr Kopftuch freiwillig ab. Dem Bruder passte das gar nicht.
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
923 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Ski Alpin
„Kindheitstraum“
Tochter von Ski-Legende feiert ihr Weltcup-Debüt
Das Beste zum Schluss
„Ich werde meine letzte Saison richtig genießen“
Ganz neuer Weg
Revolution! Keine Slalom-Ski für Ländle-Youngsters
Krone Plus Logo
Klassiker in Levi
Knackig zurück in die Slalom-Siegerspur
Für Großbritannien
Neue Weltcup-Chance für junge Skifahrerin

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf