Tochter von Ski-Legende feiert ihr Weltcup-Debüt

Romy Ertl, 18-jährige Tochter von der zweifachen Weltmeisterin und Olympia-Medaillengewinnerin Martina Ertl, feiert am Samstag beim Slalom im finnischen Levi ihr Weltcup-Debüt.
Die junge Bayerin gehört zum deutschen Aufgebot für die ersten Slalom-Rennen des olympischen Winters. „Mein größter Kindheitstraum wird wahr“, schreibt sie auf Instagram, zusammen mit süßen Bildern aus ihrer Kindheit. „Dieses kleine Mädchen startet am Samstag zum ersten Mal bei einem Weltcup-Rennen. Ich bin sooo aufgeregt“, freut sich Ertl.
Ertl startete bisher ausschließlich im Europacup oder bei FIS-Rennen. Ihr bislang größter Erfolg: Rang drei in der Kombination bei den Jugend-Winterspielen 2024 in Südkorea.
Martina Ertl: Doppel-Weltmeisterin und drei Olympia-Medaillen
Ihr Mutter gewann 2001 (Kombination) und 2005 (Team) WM-Gold, bei Olympia holte sie zweimal Silber (1994 Riesenslalom, 1998 Kombination) und einmal Bronze (2002 Kombination). Im Weltcup gelangen Martina Ertl zwischen 1994 und 2003 14 Siege, davon zehn in ihrer Spezialdisziplin Riesenslalom.
DSV mit vier Frauen und vier Männern am Start
Neben Ertl nominierte der DSV für den Levi-Slalom auch Emma Aicher, Lena Dürr und Jessica Hilzinger. Bei den Männern feiern Linus Straßer, Sebastian Holzmann und Anton Tremmel ihren Saisonauftakt. Dazu kommt erstmals der 24-jährige Dominik Zerhoch zum Einsatz.
Am Samstag (Frauen) und Sonntag (Männer) stehen jeweils die ersten Slaloms der neuen Saison auf dem Programm (10.00/13.00 Uhr).
