Tochter von Ski-Legende feiert ihr Weltcup-Debüt

Die junge Bayerin gehört zum deutschen Aufgebot für die ersten Slalom-Rennen des olympischen Winters. „Mein größter Kindheitstraum wird wahr“, schreibt sie auf Instagram, zusammen mit süßen Bildern aus ihrer Kindheit. „Dieses kleine Mädchen startet am Samstag zum ersten Mal bei einem Weltcup-Rennen. Ich bin sooo aufgeregt“, freut sich Ertl.