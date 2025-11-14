Golden-Globe-Ehrenpreis für Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker (60) wird ihre Trophäensammlung weiter vergrößern. Der TV-Star soll mit dem Carol Burnett Award für besondere Verdienste um das Fernsehen ausgezeichnet werden, teilten die Verleiher der Golden Globes mit. Der Ehrenpreis wird am 8. Jänner im Rahmen einer „Golden Eve“-TV-Sendung verliehen.
Gleichzeitig erhält die britische Schauspielerin und Produzentin Helen Mirren (80, „The Queen“) den Cecil B. DeMille Award für besondere Leistungen im Film.
Die 83. Verleihung der Golden Globes in 27 Film- und TV-Sparten geht dann drei Tage später (11. Jänner) in Beverly Hills über die Bühne.
Durch „Sex and the City“ berühmt
Parker spielte von 1998 bis 2004 in der Kultserie „Sex and the City“ die Beziehungskolumnistin Carrie Bradshaw. Sie holte damit sechs Golden-Globe-Trophäen. Gemeinsam mit ihren alten Serienkolleginnen Cynthia Nixon und Kristin Davis war sie ab 2021 auch in der Neuauflage „And Just Like That...“ zu sehen. Die dritte und letzte Staffel der Serie um eine Gruppe von befreundeten New Yorkerinnen ging im August zu Ende.
Die dreifache Mutter ist mit dem Schauspieler Matthew Broderick verheiratet. Sie spielte auch in zahlreichen Kinoproduktionen mit, darunter „Hocus Pocus – Drei zauberhafte Hexen“, „Ed Wood“, „Der Club der Teufelinnen“ und zwei „Sex and the City“-Kinofilme.
Die TV-Ikone Carol Burnett (92) war 2019 die erste Empfängerin des nach ihr benannten Ehrenpreises. Es folgten unter anderem Ellen DeGeneres, Norman Lear und Ted Danson.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.