Golden-Globe-Ehrenpreis für Sarah Jessica Parker

Durch „Sex and the City“ berühmt

Parker spielte von 1998 bis 2004 in der Kultserie „Sex and the City“ die Beziehungskolumnistin Carrie Bradshaw. Sie holte damit sechs Golden-Globe-Trophäen. Gemeinsam mit ihren alten Serienkolleginnen Cynthia Nixon und Kristin Davis war sie ab 2021 auch in der Neuauflage „And Just Like That...“ zu sehen. Die dritte und letzte Staffel der Serie um eine Gruppe von befreundeten New Yorkerinnen ging im August zu Ende.