Preis auch für Mirren

Golden-Globe-Ehrenpreis für Sarah Jessica Parker

Society International
14.11.2025 09:06
Sarah Jessica Parker wird mit dem Carol Burnett Award für besondere Verdienste um das Fernsehen ...
Sarah Jessica Parker wird mit dem Carol Burnett Award für besondere Verdienste um das Fernsehen ausgezeichnet.(Bild: AP/Evan Agostini)

Sarah Jessica Parker (60) wird ihre Trophäensammlung weiter vergrößern. Der TV-Star soll mit dem Carol Burnett Award für besondere Verdienste um das Fernsehen ausgezeichnet werden, teilten die Verleiher der Golden Globes mit. Der Ehrenpreis wird am 8. Jänner im Rahmen einer „Golden Eve“-TV-Sendung verliehen.

0 Kommentare

Gleichzeitig erhält die britische Schauspielerin und Produzentin Helen Mirren (80, „The Queen“) den Cecil B. DeMille Award für besondere Leistungen im Film.

Die 83. Verleihung der Golden Globes in 27 Film- und TV-Sparten geht dann drei Tage später (11. Jänner) in Beverly Hills über die Bühne.

Helen Mirren erhält den Cecil B. DeMille Award für besondere Leistungen im Film.
Helen Mirren erhält den Cecil B. DeMille Award für besondere Leistungen im Film.(Bild: AP/Jordan Strauss)

Durch „Sex and the City“ berühmt
Parker spielte von 1998 bis 2004 in der Kultserie „Sex and the City“ die Beziehungskolumnistin Carrie Bradshaw. Sie holte damit sechs Golden-Globe-Trophäen. Gemeinsam mit ihren alten Serienkolleginnen Cynthia Nixon und Kristin Davis war sie ab 2021 auch in der Neuauflage „And Just Like That...“ zu sehen. Die dritte und letzte Staffel der Serie um eine Gruppe von befreundeten New Yorkerinnen ging im August zu Ende.

  Die dreifache Mutter ist mit dem Schauspieler Matthew Broderick verheiratet. Sie spielte auch in zahlreichen Kinoproduktionen mit, darunter „Hocus Pocus – Drei zauberhafte Hexen“, „Ed Wood“, „Der Club der Teufelinnen“ und zwei „Sex and the City“-Kinofilme.

Die TV-Ikone Carol Burnett (92) war 2019 die erste Empfängerin des nach ihr benannten Ehrenpreises. Es folgten unter anderem Ellen DeGeneres, Norman Lear und Ted Danson.

