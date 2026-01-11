Vorteilswelt
Nächster Heimsieg

99ers fegen die Capitals aus der „Bunker-Festung“

Steiermark
11.01.2026 19:53
Luksas Haudum (li.) war an beiden Powerplay-Toren beteiligt
Luksas Haudum (li.) war an beiden Powerplay-Toren beteiligt(Bild: GEPA)

Der nächste Grazer Heimsieg ist eingefahren – und was für einer! Wiener bleiben ohne Chance, der heimische „Bunker“ bleibt für Gäste eine schier uneinnahmbare Festung. So montierten die 99ers am Sonntagabend die Capitals ab.

Die 99ers machten in ihrer „Bunker-Festung“, wo sie die letzten fünf Heimspiele in Folge gewonnen hatten (und in dieser Saison überhaupt nur zweimal ohne Punkte geblieben waren), keine Geschenke und zwangen die Vienna Capitals trotz kräftigem Aderlass vor 3807 Zuschauern mit 4:0 in die Knie.

Liga geht in entscheidende Phase
Die Ausgangslage war brisant: Die Caps standen im Kampf ums Pre-Play-off unter Druck – im Fünfkampf um vier Plätze (mit Fehervar, Budapest, Linz und VSV) sind vier Punkte kein beruhigender Polster.

Knappe 4000 Fans feierten in Graz den Heimsieg.
Knappe 4000 Fans feierten in Graz den Heimsieg.(Bild: GEPA)

Die 99ers haben die Champions-League-Plätze im Visier – dazu müssen im Grunddurchgang Platz eins oder zwei her! Bitter aber: Nach Anders Koch (der mit Blickpunkt Olympia nächste Woche Comeback feiern soll), Frank Hora (beginnt nach der Länderspielpause) und Nick Swaney fielen auch Nico Brunner und Paul Reiner verletzt aus. Auch Goalie Max Lagace sah seiner Vertretung Nico Wieser nur zu, muss zum Med-Check. Zumindest waren Kasper Kotkansalo und Kilian Zündel wieder fit.

Frühe Führung
Im Gipfel der drei besten „Assistenten“ der Liga lachten schnell die Grazer: Nick Bailen (vorm Spiel mit 35 Torvorlagen Nummer eins der ICEHL) und Lukas Haudum (28) sorgten für die Assists bei Manuel Ganahls Führung (10.). Das zweitbeste Powerplay der Liga hat sich wieder bezahlt gemacht!

Keine Gnade
Das war ein herber Tiefschlag für Wiens Lindon Vey, der mit 27 Vorlagen Dritter ist. Gestützt auf ihre tolle Defensive lauerte die Lacroix-Truppe auf die Vorentscheidung – die im zweiten Drittel gelang: Lukas Kainz (34.), der bereits beim ersten 3:1-Sieg in Wien zweimal eingenetzt hatte, traf erneut. Lukas Haudum (37.) machte im zweiten Powerplay mit dem 3:0 alles klar. Nach dem 4:0 durch Bailen (49.) war der Abend endgültig perfekt.

Nach dem Spiel freut sich Bailen, der zwei Klubrekorde brach und nun mit 47 Punkten die Liga anführt: „Die persönlichen Rekorde freuen mich, aber nachdem ich noch nie etwas mit einem Team gewonnen habe, will ich erst am Ende der Saison jubeln.“

Porträt von Volker Silli
Volker Silli
