99ers fegen die Capitals aus der „Bunker-Festung“

Der nächste Grazer Heimsieg ist eingefahren – und was für einer! Wiener bleiben ohne Chance, der heimische „Bunker“ bleibt für Gäste eine schier uneinnahmbare Festung. So montierten die 99ers am Sonntagabend die Capitals ab.
Die 99ers machten in ihrer „Bunker-Festung“, wo sie die letzten fünf Heimspiele in Folge gewonnen hatten (und in dieser Saison überhaupt nur zweimal ohne Punkte geblieben waren), keine Geschenke und zwangen die Vienna Capitals trotz kräftigem Aderlass vor 3807 Zuschauern mit 4:0 in die Knie.
Liga geht in entscheidende Phase
Die Ausgangslage war brisant: Die Caps standen im Kampf ums Pre-Play-off unter Druck – im Fünfkampf um vier Plätze (mit Fehervar, Budapest, Linz und VSV) sind vier Punkte kein beruhigender Polster.
Die 99ers haben die Champions-League-Plätze im Visier – dazu müssen im Grunddurchgang Platz eins oder zwei her! Bitter aber: Nach Anders Koch (der mit Blickpunkt Olympia nächste Woche Comeback feiern soll), Frank Hora (beginnt nach der Länderspielpause) und Nick Swaney fielen auch Nico Brunner und Paul Reiner verletzt aus. Auch Goalie Max Lagace sah seiner Vertretung Nico Wieser nur zu, muss zum Med-Check. Zumindest waren Kasper Kotkansalo und Kilian Zündel wieder fit.
Frühe Führung
Im Gipfel der drei besten „Assistenten“ der Liga lachten schnell die Grazer: Nick Bailen (vorm Spiel mit 35 Torvorlagen Nummer eins der ICEHL) und Lukas Haudum (28) sorgten für die Assists bei Manuel Ganahls Führung (10.). Das zweitbeste Powerplay der Liga hat sich wieder bezahlt gemacht!
Keine Gnade
Das war ein herber Tiefschlag für Wiens Lindon Vey, der mit 27 Vorlagen Dritter ist. Gestützt auf ihre tolle Defensive lauerte die Lacroix-Truppe auf die Vorentscheidung – die im zweiten Drittel gelang: Lukas Kainz (34.), der bereits beim ersten 3:1-Sieg in Wien zweimal eingenetzt hatte, traf erneut. Lukas Haudum (37.) machte im zweiten Powerplay mit dem 3:0 alles klar. Nach dem 4:0 durch Bailen (49.) war der Abend endgültig perfekt.
Nach dem Spiel freut sich Bailen, der zwei Klubrekorde brach und nun mit 47 Punkten die Liga anführt: „Die persönlichen Rekorde freuen mich, aber nachdem ich noch nie etwas mit einem Team gewonnen habe, will ich erst am Ende der Saison jubeln.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.