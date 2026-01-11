99ers fegen die Capitals aus der „Bunker-Festung“

Keine Gnade

Das war ein herber Tiefschlag für Wiens Lindon Vey, der mit 27 Vorlagen Dritter ist. Gestützt auf ihre tolle Defensive lauerte die Lacroix-Truppe auf die Vorentscheidung – die im zweiten Drittel gelang: Lukas Kainz (34.), der bereits beim ersten 3:1-Sieg in Wien zweimal eingenetzt hatte, traf erneut. Lukas Haudum (37.) machte im zweiten Powerplay mit dem 3:0 alles klar. Nach dem 4:0 durch Bailen (49.) war der Abend endgültig perfekt.