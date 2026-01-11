1.000 Jobs gesichert, Dividende fürs Land

Die Austria Pet Food GmbH ist eines von 15 Unternehmen, mit der das Land über die ATHENA Burgenland Beteiligungen AG verbunden ist. Alle Betriebe sicherten im vergangenen Jahr mehr als 1000 Arbeitsplätze und steigerten ihren kumulierten Umsatz auf 188 Millionen Euro. Das Ergebnis: Das Land erhält erneut eine Dividende aus seinen Beteiligungen. „Austria Pet Food gilt als eines der sichtbaren Beispiele für diesen Zugang“, sagt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Der Hersteller von Hunde- und Katzenfutter investiert derzeit an die 40 Millionen Euro in den Ausbau seiner Produktionsstätte in Pöttelsdorf. Schon im März sollen die ersten Dosen von der erweiterten Anlage vom Band laufen, der Jahresumsatz auf mehr als 100 Millionen Euro steigen.