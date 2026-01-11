Vorteilswelt
Beteiligungspolitik

1.000 Jobs gesichert, Dividende fürs Land

Burgenland
11.01.2026 14:00
Wachstum in Pöttelsdorf: Austria Pet Food stellt 50 neue Mitarbeiter ein
Wachstum in Pöttelsdorf: Austria Pet Food stellt 50 neue Mitarbeiter ein(Bild: Büro Doskozil)

15 Beteiligungsbetriebe liefern konkrete Zahlen und Ergebnisse: gesicherte Arbeitsplätze, wachsende Unternehmen und Dividenden, die zeigen sollen, warum das Land Burgenland auf Beteiligungen statt auf klassische Förderungen setzt

Die Austria Pet Food GmbH ist eines von 15 Unternehmen, mit der das Land über die ATHENA Burgenland Beteiligungen AG verbunden ist. Alle Betriebe sicherten im vergangenen Jahr mehr als 1000 Arbeitsplätze und steigerten ihren kumulierten Umsatz auf 188 Millionen Euro. Das Ergebnis: Das Land erhält erneut eine Dividende aus seinen Beteiligungen. „Austria Pet Food gilt als eines der sichtbaren Beispiele für diesen Zugang“, sagt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Der Hersteller von Hunde- und Katzenfutter investiert derzeit an die 40 Millionen Euro in den Ausbau seiner Produktionsstätte in Pöttelsdorf. Schon im März sollen die ersten Dosen von der erweiterten Anlage vom Band laufen, der Jahresumsatz auf mehr als 100 Millionen Euro steigen.

Starke Impulse für den Standort Burgenland
Aktuell beschäftigt der Betrieb 140 Mitarbeiter, schafft mit dem Ausbau mehr als 50 Jobs extra. Geschäftsführer Bernd Berghofer sieht in der Landesbeteiligung einen entscheidenden Erfolgsfaktor für die Standortentscheidung: „Neben dem Kapital sei vor allem die strategische und betriebswirtschaftliche Begleitung ausschlaggebend gewesen, um den Ausbau bewusst im Burgenland umzusetzen.“

Austrian Pet Food-Geschäftsführer Bernd Berghofer mit Landeshauptmann Hans Peter Doskozil
Austrian Pet Food-Geschäftsführer Bernd Berghofer mit Landeshauptmann Hans Peter Doskozil(Bild: Büro Doskozil)

Genau diese Beteiligungspolitik steht seit Jahren in der Kritik der Opposition, die vor finanziellen Risiken und einer zu starken Rolle der öffentlichen Hand warnt. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil verweist in diesem Bezug auf klare Kriterien: „Wir stehen für eine verantwortungsvolle, zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik und kämpfen um jeden Betrieb, jeden Arbeitsplatz, dort wo es wirtschaftlich sinnvoll ist.“ Beteiligungen erfolgen nur nach unabhängigen Prüfungen. „Wenn das Potenzial stimmt, setzen wir gezielt Maßnahmen, um Wertschöpfung und Arbeitsplätze im Burgenland zu sichern.“

Porträt von Carina Fenz
Carina Fenz
