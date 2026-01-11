WK-Chef: „Fair Play für Lehrlinge wie im Fußball“

Er fordert daher: Wird ein Lehrling innerhalb eines bestimmten Zeitraums nach Abschluss abgeworben, soll der ausbildende Betrieb finanziell entschädigt werden. Nur so könne sichergestellt werden, dass Betriebe weiterhin bereit seien, Verantwortung für junge Menschen zu übernehmen und den Wirtschaftsstandort nachhaltig zu sichern. „Lehrlingsausbildung darf keine Einbahnstraße sein. Wer investiert, muss auch geschützt werden“, so Wirth abschließend.