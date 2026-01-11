Freiwillige Helfer erwarten ein „Jahr der Extreme“

Bei der Feuerwehr-WM von 23. bis 26. Juli werden 3000 Florianis aus 20 Nationen in Eisenstadt erwartet, zusätzlich rechnet man mit 3000 Besuchern. Die alle vier Jahre stattfindenden Bewerbe verbinden sportliche Höchstleistungen mit feuerwehrtechnischem Können und ziehen weltweit enormes Publikumsinteresse auf sich. Ein zentraler organisatorischer Schritt ist bereits gelungen. Die Unterbringung der Teilnehmer konnte in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Eisenstadt und der Bildungsdirektion sichergestellt werden, heißt es aus dem Landesfeuerwehrverband. Finanziell bleibt die Austragung der WM ein Kraftakt.