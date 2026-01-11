Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bewährungsprobe

Freiwillige Helfer erwarten ein „Jahr der Extreme“

Burgenland
11.01.2026 16:00
Höchstleistung im Wettkampf. Bei der Feuerwehr Weltmeisterschaft 2026 messen sich in Eisenstadt ...
Höchstleistung im Wettkampf. Bei der Feuerwehr Weltmeisterschaft 2026 messen sich in Eisenstadt rund 3000 Feuerwehrmitglieder aus etwa 20 Nationen.(Bild: Landesfeuerwehrverband Burgenland)

Steigende Einsätze durch Unwetter und Vegetationsbrände, knappe Budgets und gleichzeitig ein internationales Großereignis stellen die heimischen Feuerwehren vor enorme Herausforderungen. Mit der Austragung der Feuerwehr-WM rückt das Burgenland zudem in den Fokus der internationalen Feuerwehrwelt.

0 Kommentare

Das heurige Jahr wird für die Feuerwehren zur Bewährungsprobe. Steigende Einsatzbelastung und finanzielle Unsicherheit fallen ausgerechnet in ein Jahr, in dem mit der Feuerwehr-Weltmeisterschaft ein internationales Großereignis im Land stattfindet.

Bei der Feuerwehr-WM von 23. bis 26. Juli werden 3000 Florianis aus 20 Nationen in Eisenstadt erwartet, zusätzlich rechnet man mit 3000 Besuchern. Die alle vier Jahre stattfindenden Bewerbe verbinden sportliche Höchstleistungen mit feuerwehrtechnischem Können und ziehen weltweit enormes Publikumsinteresse auf sich. Ein zentraler organisatorischer Schritt ist bereits gelungen. Die Unterbringung der Teilnehmer konnte in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Eisenstadt und der Bildungsdirektion sichergestellt werden, heißt es aus dem Landesfeuerwehrverband. Finanziell bleibt die Austragung der WM ein Kraftakt.

Auf der Suche nach finanzkräftigen Sponsoren
Um das Großereignis realisieren zu können, ist man auf starke Partner angewiesen. Die Suche nach Unternehmen, die den Bewerb unterstützen, zählt derzeit zu den zentralen Arbeitsschwerpunkten. „Ohne starke Partner ist ein Projekt dieser Größenordnung nicht umsetzbar“, sagt Harald Nakovich, Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter vom Organisationsteam. Parallel dazu laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.

Erst diese Woche tagte wieder das Kernteam, das für die Umsetzung der Feuerwehr-WM im Juli ...
Erst diese Woche tagte wieder das Kernteam, das für die Umsetzung der Feuerwehr-WM im Juli verantwortlich ist.(Bild: Landesfeuerwehrverband Burgenland)

Erst diese Woche tagte erneut das Kernteam, das für die Umsetzung der Weltmeisterschaft verantwortlich ist. Auf der Agenda standen die Planung der Eröffnungs- und Schlussfeier, die Entwicklung von Merchandising-Produkten sowie die Ausarbeitung der Kommunikationsstrategie.

Hoher Einsatzdruck und knappe Mittel fordern Feuerwehren doppelt
Abseits der Großveranstaltung bleibt der Einsatzalltag fordernd. Der Klimawandel führt zu deutlich mehr Vegetationsbränden, längeren Hitzeperioden und zunehmenden Unwettereinsätzen. Gleichzeitig schränken knappe Budgets den finanziellen Spielraum vieler Gemeinden ein. Ziel sei es dennoch, das hohe Ausbildungs- und Einsatzniveau zu halten, teilt das Landesfeuerwehrkommando mit. 

Porträt von Carina Fenz
Carina Fenz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
-6° / 0°
Symbol stark bewölkt
Güssing
-8° / 2°
Symbol heiter
Mattersburg
-6° / 0°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
-9° / -1°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
-6° / 1°
Symbol wolkig

krone.tv

Ein neues Video zeigt die tödlichen Schüsse auf Renee Good in Minneapolis – und die Sekunden ...
Schüsse in Minneapolis
Neues Video zeigt letzte Momente von Renee Good
Der deutsche Satiriker El Hotzo hat in einem Interview über Untreue gesprochen.
„Falsch eingeschätzt“
Satiriker El Hotzo: Bekenntnis zu Untreue „Fehler“
2000 ha Wald zerstört
Waldbrände in Argentinien: 3000 Touristen gerettet
Mit Reifen beladen
A21 war wegen brennendem Lkw stundenlang gesperrt
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Zwei Brüche, Operation
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
154.047 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Oberösterreich
Drei Ärztinnen ordinieren bis 2028 im Container
134.461 mal gelesen
Ansfeldens Bürgermeister Christian Partoll (FPÖ) mit den drei Ärztinnen Katrin Ritzberger, Anna ...
Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
128.277 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Mehr Burgenland
Beteiligungspolitik
1.000 Jobs gesichert, Dividende fürs Land
Finderlohn ausgesetzt
Ganzer Kurort sucht nach Trafik-Kater „Louis“
Cyber-Betrug ufert aus
Falscher IT-Experte zweigte mehr als 500.000 € ab
Protest von 300 Bauern
Widerstand gegen Mercosur rollt durchs Burgenland
Krone Plus Logo
Pisten im Burgenland
Wie die Begeisterung fürs Skifahren einst erwachte
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf