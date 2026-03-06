Pkw kracht gegen Mauer und landet auf dem Dach

Zugetragen hat sich der Unfall gegen 19 Uhr. Der 44-Jährige fuhr gerade die Kapfstrasse entlang, als er plötzlich von der Fahrbahn abkam und mit seinem Auto gegen eine Gartenmauer prallte. Aufgrund der Wucht der Kollision wurde der Wagen ausgehoben – er landete quer zur Fahrbahn auf dem Dach.