Pkw kracht gegen Mauer und landet auf dem Dach

Am Donnerstagabend hat sich in Feldkirch-Gisingen ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignet. Der 44-jährige Lenker des Unfallwagens erlitt dabei schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Zugetragen hat sich der Unfall gegen 19 Uhr. Der 44-Jährige fuhr gerade die Kapfstrasse entlang, als er plötzlich von der Fahrbahn abkam und mit seinem Auto gegen eine Gartenmauer prallte. Aufgrund der Wucht der Kollision wurde der Wagen ausgehoben – er landete quer zur Fahrbahn auf dem Dach.
Aus Autowrack geborgen
Der Lenker erlitt beim Unfall diverse Verletzungen. Er konnte glücklicherweise von Ersthelfern noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden, anschließend wurde er von den Rettungskräften ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert.
Kapfstraße eine Stunde unpassierbar
Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Gisingen sicherten die Unfallstelle ab, stellten den Wagen wieder auf seine Räder und säuberten die Fahrbahn, wobei auch ausgetretenes Öl gebunden werden musste. Aufgrund der Aufräumarbeiten musste die Kapfstraße für knapp eine Stunde gesperrt werden, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.
