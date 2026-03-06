„Ich glaube, das wird heute kein schönes Spiel“

Die Bregenzer sind heute beim FC Liefering zu Gast, wollen bei den Jungbullen an die Leistung vom Auftaktspiel gegen Klagenfurt anschließen. Einfach wird das aber nicht bei den Salzburgern, warnt Coach Andreas Heraf. „Sie treten auch in dieser Saison auf wie immer in den letzten Jahren. Mit dem Red Bull-System spielen sie aggressiv, verteidigen schon weit vorne. Das müssen wir annehmen und mitgehen“, weiß der SW-Trainer, „das wird kein schönes Spiel heute, glaube ich. Es wird hektisch sein.“