Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

SW-Coach Heraf:

„Ich glaube, das wird heute kein schönes Spiel“

Vorarlberg
06.03.2026 07:25
Zuletzt gegen Klagenfurt musste sich Andy Heraf mit einem Punkt zufrieden geben.
Zuletzt gegen Klagenfurt musste sich Andy Heraf mit einem Punkt zufrieden geben.(Bild: GEPA)
Porträt von Dominik Omerzell
Von Dominik Omerzell

SW Bregenz gastiert heute (18) beim FC Liefering, will nach dem Punkt zum Auftakt gegen Austria Klagenfurt auch bei den Jungbullen etwas mitnehmen. Aber Coach Andreas Heraf warnt vor dem Spiel gegen die aggressiven Salzburger.

0 Kommentare

Die Bregenzer sind heute beim FC Liefering zu Gast, wollen bei den Jungbullen an die Leistung vom Auftaktspiel gegen Klagenfurt anschließen. Einfach wird das aber nicht bei den Salzburgern, warnt Coach Andreas Heraf. „Sie treten auch in dieser Saison auf wie immer in den letzten Jahren. Mit dem Red Bull-System spielen sie aggressiv, verteidigen schon weit vorne. Das müssen wir annehmen und mitgehen“, weiß der SW-Trainer, „das wird kein schönes Spiel heute, glaube ich. Es wird hektisch sein.“

Trotzdem wollen er und seine Mannschaft etwas mitnehmen heute. Auch wenn es für Heraf keine Pflicht ist. „Wir dürfen gegen unsere direkten Konkurrenten im Abstiegskampf nicht verlieren oder sollten noch besser gewinnen. Das sind Sturm, Rapid, Wels und der KSV“, sagt er, „natürlich werden wir auch noch andere Punkte brauchen. Aber gegen wen wir die holen, ist komplett egal. Wir haben in dieser Saison schon gezeigt, dass wir gegen jede Mannschaft gewinnen können.“

Kader ist voll
Der Bregenzer Kader für das heutige Spiel ist voll, Ausfälle hat der Trainer keine. „Im Gegenteil, ich musste einige Spieler daheim lassen. Das ist nicht super, aber besser zu viele Spieler als zu wenige“, meint Heraf.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
06.03.2026 07:25
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
4° / 12°
Symbol wolkig
Bludenz
4° / 17°
Symbol wolkig
Dornbirn
2° / 14°
Symbol wolkig
Feldkirch
2° / 15°
Symbol wolkig

krone.tv

Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
365.324 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
283.217 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
275.851 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
2490 mal kommentiert
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
2405 mal kommentiert
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Kolumnen
Herbert Kickls Solo im ORF war ein Glücksfall
2223 mal kommentiert
Herbert Kickl „schwamm“ durch die ZIB 2.
Mehr Vorarlberg
SW-Coach Heraf:
„Ich glaube, das wird heute kein schönes Spiel“
Krone Plus Logo
„Keine Frage!“
Sind Sie für den Weltuntergang gerüstet?
Hochwasserschutz
Einreichung von Megaprojekt Rhesi verzögert sich
Krone Plus Logo
Rheindorf blüht auf
Altach reitet diese Saison auf der Erfolgswelle
Pläne in Nenzing
Grüne bezweifeln Notwendigkeit von Deponie
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf