Im Lustenauer Angriff herrscht jetzt mehr Power

Nicht leicht auszurechnen

Einer, der das Offensivspiel der Austria seit Winter belebt, ist der Portugiese Asumah Abubakar. „Mit ihm und Jack Lahne haben wir im Angriff an Schnelligkeit und Robustheit gewonnen. Wir sind nicht mehr so leicht auszurechnen“, erhofft sich der Trainer von seinem neuen Sturmduo zusätzliche Impulse. Auch der Wahl-Schoppernauer „Abu“ hat mit der Austria noch viel vor. „Die Liga ist physisch sehr stark. Das habe ich bei meinem ersten Einsatz gespürt. Aber ich arbeite mich Schritt für Schritt voran. Und für mich als Stürmer ist auch gut zu wissen, dass wir uns auf unsere Verteidigung verlassen können.“ Vielleicht klappt es ja schon heute mit dem Premierentor.