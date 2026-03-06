Im Lustenauer Angriff herrscht jetzt mehr Power

Austria Lustenau erwartet im heutigen (18) Duell mit der Vienna einen sehr offensiven Gegner. Aber auch im eigenen Angriff herrscht dank Neuzugang Abubakar nun mehr Wirbel. „Wir sind nicht mehr so leicht auszurechnen“, meint Coach Markus Mader.
Der Lustenauer Austria spielte in den ersten beiden Frühjahrsrunden einiges in die Karten. Mit einem 2:1-Auftaktsieg gegen den KSV erledigte man selbst die erste Hausaufgabe, dazu patzten die Aufstiegskonkurrenten. Lustenau ist also im Titelkampf voll dabei.
Für Trainer Markus Mader zählt heute jedoch nur das Spiel gegen die Vienna. „Viel weiter blicken wir nicht“, stellt der Coach unmissverständlich fest. Mader nutzte die Zwangspause, um den Gegner live unter die Lupe zu nehmen. Sein Eindruck: „Sie sind offensiv sehr stark, haben gestandene Bundesligakicker in ihren Reihen und spielen einen attraktiven Fußball.“ Es ist also alles angerichtet für ein packendes Match im Reichshofstadion.
Nicht leicht auszurechnen
Einer, der das Offensivspiel der Austria seit Winter belebt, ist der Portugiese Asumah Abubakar. „Mit ihm und Jack Lahne haben wir im Angriff an Schnelligkeit und Robustheit gewonnen. Wir sind nicht mehr so leicht auszurechnen“, erhofft sich der Trainer von seinem neuen Sturmduo zusätzliche Impulse. Auch der Wahl-Schoppernauer „Abu“ hat mit der Austria noch viel vor. „Die Liga ist physisch sehr stark. Das habe ich bei meinem ersten Einsatz gespürt. Aber ich arbeite mich Schritt für Schritt voran. Und für mich als Stürmer ist auch gut zu wissen, dass wir uns auf unsere Verteidigung verlassen können.“ Vielleicht klappt es ja schon heute mit dem Premierentor.
