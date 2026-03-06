Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit Neuzugang Abubakar

Im Lustenauer Angriff herrscht jetzt mehr Power

Vorarlberg
06.03.2026 09:35
Asumah Abubakar sorgt seit neuestem für Wirbel in der Lustenauer Offensive.
Asumah Abubakar sorgt seit neuestem für Wirbel in der Lustenauer Offensive.(Bild: GEPA)
Porträt von Dietmar Hofer
Von Dietmar Hofer

Austria Lustenau erwartet im heutigen (18) Duell mit der Vienna einen sehr offensiven Gegner. Aber auch im eigenen Angriff herrscht dank Neuzugang Abubakar nun mehr Wirbel. „Wir sind nicht mehr so leicht auszurechnen“, meint Coach Markus Mader.

0 Kommentare

Der Lustenauer Austria spielte in den ersten beiden Frühjahrsrunden einiges in die Karten. Mit einem 2:1-Auftaktsieg gegen den KSV erledigte man selbst die erste Hausaufgabe, dazu patzten die Aufstiegskonkurrenten. Lustenau ist also im Titelkampf voll dabei.

Für Trainer Markus Mader zählt heute jedoch nur das Spiel gegen die Vienna. „Viel weiter blicken wir nicht“, stellt der Coach unmissverständlich fest. Mader nutzte die Zwangspause, um den Gegner live unter die Lupe zu nehmen. Sein Eindruck: „Sie sind offensiv sehr stark, haben gestandene Bundesligakicker in ihren Reihen und spielen einen attraktiven Fußball.“ Es ist also alles angerichtet für ein packendes Match im Reichshofstadion.

Markus Mader und seine Mannschaft wollen wieder in die Bundesliga aufsteigen.
Markus Mader und seine Mannschaft wollen wieder in die Bundesliga aufsteigen.(Bild: GEPA)

Nicht leicht auszurechnen
Einer, der das Offensivspiel der Austria seit Winter belebt, ist der Portugiese Asumah Abubakar. „Mit ihm und Jack Lahne haben wir im Angriff an Schnelligkeit und Robustheit gewonnen. Wir sind nicht mehr so leicht auszurechnen“, erhofft sich der Trainer von seinem neuen Sturmduo zusätzliche Impulse. Auch der Wahl-Schoppernauer „Abu“ hat mit der Austria noch viel vor. „Die Liga ist physisch sehr stark. Das habe ich bei meinem ersten Einsatz gespürt. Aber ich arbeite mich Schritt für Schritt voran. Und für mich als Stürmer ist auch gut zu wissen, dass wir uns auf unsere Verteidigung verlassen können.“ Vielleicht klappt es ja schon heute mit dem Premierentor.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
06.03.2026 09:35
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
4° / 13°
Symbol wolkig
Bludenz
4° / 17°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
2° / 15°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
2° / 16°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
365.841 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
283.706 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
278.652 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
2421 mal kommentiert
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Kolumnen
Herbert Kickls Solo im ORF war ein Glücksfall
2228 mal kommentiert
Herbert Kickl „schwamm“ durch die ZIB 2.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
2085 mal kommentiert
Hans-Jörg Steffl
Mehr Vorarlberg
Mit Neuzugang Abubakar
Im Lustenauer Angriff herrscht jetzt mehr Power
Lenker verletzt
Pkw kracht gegen Mauer und landet auf dem Dach
SW-Coach Heraf:
„Ich glaube, das wird heute kein schönes Spiel“
Krone Plus Logo
„Keine Frage!“
Sind Sie für den Weltuntergang gerüstet?
Hochwasserschutz
Einreichung von Megaprojekt Rhesi verzögert sich
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf