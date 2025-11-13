Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Black Out

In Vorarlberg wird der Ernstfall simuliert

Vorarlberg
13.11.2025 13:16
Bei einem Black Out wird das Leben rasch analog.
Bei einem Black Out wird das Leben rasch analog.(Bild: EPA/BRAIS LORENZO)

Was passiert, wenn der Strom in Vorarlberg dauerhaft ausfällt? Ein sogenanntes Black Out könnte weitreichende Folgen haben. Um für den Ernstfall gerüstet zu sein, führen das Land und die Illwerke VKW die bisher größte Übung dieser Art durch.   

0 Kommentare

Die Kommunikationsketten in einem Blackoutfall stehen im Mittelpunkt der größten gemeinsamen Blackout-Übung, die das Land Vorarlberg bislang gesehen hat. Den Auftakt der Übungswoche macht die sogenannte BLACK-KOM 25, eine landesweite Katastrophenschutzübung am 14. November. Im Mittelpunkt dieser Übung, die durch die Landeswarnzentrale koordiniert wird, steht die Überprüfung der Reserve-Kommunikationsmittel. Im Blackoutfall würden die üblichen Kommunikationsmittel wie Internet oder Mobiltelefonie rasch nicht mehr zur Verfügung stehen.

Eine Kommunikation zwischen den Behörden und Akteuren wäre dann nur noch über den neu eingeführten Tetra-Digitalfunk oder das landeseigene Pagernetz möglich. Getestet wird dabei in erster Linie die Erreichbarkeit der 96 Gemeinden, Bezirkshauptmannschaften und Notrufmeldestellen. Die teilnehmenden Stellen haben dabei die Möglichkeit, die Übung flexibel zu gestalten und im Idealfall auch eigene Kommunikationsstrukturen und Krisenvorkehrungen auf Herz und Nieren zu überprüfen.

Übung läuft im Hintergrund ab
Richtig intensiv für alle Beteiligten wird der zweite Teil der Übung, die GRÜK25 am 18. November. „Ziel dieser Übungseinheit ist es, ein Szenario zu beüben, das einer möglichen Realität sehr nahekommt“, heißt es von den Illwerken dazu. Dabei werden alle Schritte von der Alarmierung, den Kommunikationsketten, der Einrichtung und operativen Arbeit eines Krisenstabs in Echtzeit gesetzt. Über mehrere Stunden wird mit realistischen Einspielungen ein Szenario aufgezeigt, auf das alle Übungsbeteiligten reagieren müssen, um den größten Schaden von der Bevölkerung und Volkswirtschaft abzuwenden. Die Experten der Illwerke werden anhand detailgetreuer Simulationen schnellstmöglich an einer Notversorgung und Wiederherstellung der Stromversorgung arbeiten, während die Kommunikationseinheiten die deeskalierende und zeitnahe Information der Allgemeinbevölkerung zur Aufgabe haben. Von der Übung selbst wird die Bevölkerung gar nichts mitbekommen. 

Landeshauptmann Markus Wallner betont: „Für die Sicherheit unserer Bevölkerung ist es entscheidend, dass wir auch auf außergewöhnliche Szenarien bestmöglich vorbereitet sind. Mit dieser Übung stellen wir sicher, dass Abläufe, Kommunikationswege und Schnittstellen im Ernstfall funktionieren und alle Verantwortungsträgerinnen und Verantwortungsträger vom Land Vorarlberg, Illwerke und alle anderen Partnerinnen und Partner bestens abgestimmt und rasch handeln können.“ Nach der Übung werden die Ergebnisse zusammengefasst und dazu verwendet, die Abläufe weiter zu optimieren.  

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
7° / 15°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
4° / 17°
Symbol wolkig
Dornbirn
5° / 14°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
3° / 18°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Message Macht Medien
Wehrschütz: „DAS sehe ich als wirkliche Bedrohung“
Kurz nach dem Start in Popayán entzündete sich nach einem Vogelschlag ein Triebwerk.
Schreck für Passagiere
Triebwerk fängt Feuer – Airbus muss notlanden
Der ehemalige deutsche Finanzminister Christian Lindner
„Meine Leidenschaft“
Ex-Finanzminister Lindner hat einen neuen Job
Ermittlungen laufen
Monate nach Eröffnung: Brücke in China kollabiert
Das NATO-Flugzeug ist in der Grenzregion zwischen Georgien und Aserbaidschan zerschellt.
Niemand hat überlebt
20 türkische Soldaten bei Flugzeugabsturz getötet
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
103.871 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Innenpolitik
Nach Gagen-Wirbel: Mahrer zieht erste Konsequenz
86.307 mal gelesen
Steiermark
Wanderweg muss wieder geöffnet werden
83.377 mal gelesen
Wanderer dürfen den Weg nun wieder offiziell benutzen.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
875 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Innenpolitik
ÖVP-Insider: Mahrers Rücktritt „Frage der Zeit“
628 mal kommentiert
Schwer angezählt: Noch-WKO-Chef Harald Mahrer
Mehr Vorarlberg
Black Out
In Vorarlberg wird der Ernstfall simuliert
Hochwasserschutz Rhein
Mammutprojekt „Rhesi“ steht der vor Einreichung
Nach LASK-Spiel
Youngsters dürfen in Altach jetzt auf mehr hoffen
Bregenzer Festspiele
80 Jahre: Im Jubiläumsjahr gibt es „Oper für alle“
Skicrosserin Gigler:
„Es war eine lange und schwierige Zeit“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf