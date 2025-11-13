In Vorarlberg wird der Ernstfall simuliert

Übung läuft im Hintergrund ab

Richtig intensiv für alle Beteiligten wird der zweite Teil der Übung, die GRÜK25 am 18. November. „Ziel dieser Übungseinheit ist es, ein Szenario zu beüben, das einer möglichen Realität sehr nahekommt“, heißt es von den Illwerken dazu. Dabei werden alle Schritte von der Alarmierung, den Kommunikationsketten, der Einrichtung und operativen Arbeit eines Krisenstabs in Echtzeit gesetzt. Über mehrere Stunden wird mit realistischen Einspielungen ein Szenario aufgezeigt, auf das alle Übungsbeteiligten reagieren müssen, um den größten Schaden von der Bevölkerung und Volkswirtschaft abzuwenden. Die Experten der Illwerke werden anhand detailgetreuer Simulationen schnellstmöglich an einer Notversorgung und Wiederherstellung der Stromversorgung arbeiten, während die Kommunikationseinheiten die deeskalierende und zeitnahe Information der Allgemeinbevölkerung zur Aufgabe haben. Von der Übung selbst wird die Bevölkerung gar nichts mitbekommen.