Armut in Kärnten und der Milliarden-Schuldenberg

Ruf nach Reformen und Kontrolle

Schnell wurde auch der Bogen zum Budget gespannt – 2026 beträgt das Minus 429,6 Millionen Euro, die Schulden steigen auf fünf Milliarden Euro. Gaby Schaunig (SP) erklärte aber: „Der Kampf gegen Armut ist das, worum es in der Budgetpolitik geht. Soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit für alle.“ Die Opposition sah dies anders. „In allen anderen Bereichen ist Geld da, aber nicht für Frauen mit Kindern“, prangert Christoph Staudacher (FP) plakativ an.