„An Stellschrauben drehen, die man spüren wird“

Schwierige Situation und große Blöcke

Finanzreferentin Gaby Schaunig stellte die Zahlen in einen gesamtwirtschaftlichen Rahmen. „Wir befinden uns in der längsten Rezession der Zweiten Republik, auch nächstes Jahr ist das BIP-Wachstum verhalten“, erklärt Schaunig. „Dabei bleibt die Inflation hoch, das schlägt sich eins zu eins im Budget wieder.“ Zu den steigenden Schulden stellt sie allerdings klar: „Eine Schuldenreduktion klappt nur bei einem sparsamen Haushalt zusammen mit steigenden Einnahmen. Derzeit können wir nur darauf achten, dass wir weiter sparen richtig investieren.“ So wurde mit für alle Bereiche zwei Prozent der Budgets gesperrt, bis wieder bergauf geht – alle ziehen mit.