Demi Moore stahl im Naked-Dress allen die Show

63 und einfach nur fabelhaft! Demi Moore hat ihren Geburtstag Anfang der Woche auf dem roten Teppich gefeiert – und das in einem Look, der heißer nicht sein könnte!
Denn die Hollywood-Ikone erschien in einem Hauch von Nichts und Glitzer zur Premiere der zweiten Staffel von „Landman“ in New York.
Das schwarze Gucci-Kleid, das aus Spitze und funkelnden Details gefertigt war, ließ aber nicht nur tiefe Einblicke zu, sondern verführte zudem durch einen extratiefen Ausschnitt.
Ein ausgesprochen freizügiger Look, mit dem Demi Moore natürlich der strahlende Mittelpunkt des Red-Carpet-Events war, und zu dem die Schauspielerin große Chandelier-Ohrringe kombinierte.
Kerzen und Geburtstagsständchen
Zur Feier des Tages gab es später für das Geburtstagskind, wie Moore selbst auf Instagram enthüllte. Bei der Party nach der Premiere durfte sich die Schauspielerin nämlich über zahlreiche Cupcakes freuen und anschließend noch die Geburtstagskerzen ausblasen.
Auf Instagram veröffentlichte Demi Moore auch einen süßen Clip mit ihrer Enkeltochter Louetta:
Noch mehr freute sich Moore aber wohl über diese Überraschung: Denn zuvor gab‘s für die stolze Oma auch schon Geburtstagsglückwünsche von Louetta, der kleinen Tochter von Rumer Willis, die ein fröhliches Geburtstagsstänchen trällerte!
