63 und fabelhaft!

Demi Moore stahl im Naked-Dress allen die Show

Star-Style
13.11.2025 11:28
Kaum zu glauben, aber wahr: Demi Moore hat am Dienstag ihren 63. Geburtstag gefeiert – mit einem ...
Kaum zu glauben, aber wahr: Demi Moore hat am Dienstag ihren 63. Geburtstag gefeiert – mit einem sexy Outfit!

63 und einfach nur fabelhaft! Demi Moore hat ihren Geburtstag Anfang der Woche auf dem roten Teppich gefeiert – und das in einem Look, der heißer nicht sein könnte!

Denn die Hollywood-Ikone erschien in einem Hauch von Nichts und Glitzer zur Premiere der zweiten Staffel von „Landman“ in New York.

Das schwarze Gucci-Kleid, das aus Spitze und funkelnden Details gefertigt war, ließ aber nicht nur tiefe Einblicke zu, sondern verführte zudem durch einen extratiefen Ausschnitt.

Demi Moore trug zur Premiere der zweiten Staffel von „Landman“, die an ihrem Geburtstag gefeiert ...
Demi Moore trug zur Premiere der zweiten Staffel von „Landman“, die an ihrem Geburtstag gefeiert wurde, ein ausgesprochen hießes Gucci-Dress.(Bild: AP/Evan Agostini)

Ein ausgesprochen freizügiger Look, mit dem Demi Moore natürlich der strahlende Mittelpunkt des Red-Carpet-Events war, und zu dem die Schauspielerin große Chandelier-Ohrringe kombinierte.

Kerzen und Geburtstagsständchen
Zur Feier des Tages gab es später für das Geburtstagskind, wie Moore selbst auf Instagram enthüllte. Bei der Party nach der Premiere durfte sich die Schauspielerin nämlich über zahlreiche Cupcakes freuen und anschließend noch die Geburtstagskerzen ausblasen.

Auf Instagram veröffentlichte Demi Moore auch einen süßen Clip mit ihrer Enkeltochter Louetta:

Noch mehr freute sich Moore aber wohl über diese Überraschung: Denn zuvor gab‘s für die stolze Oma auch schon Geburtstagsglückwünsche von Louetta, der kleinen Tochter von Rumer Willis, die ein fröhliches Geburtstagsstänchen trällerte!

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
