Grüne wollen iranische Diplomaten verbannen

Wenn es nach ihm geht, sollten aber alle Vertreterinnen und Vertreter der Islamischen Republik Österreich verlassen müssen. Diplomatinnen und Diplomaten aus dem Iran, die in Wien stationiert sind, sollten auch nicht mehr zu offiziellen Anlässen eingeladen werden. Stögmüller sprach von einer „klaren diplomatischen Kante“. Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst sei mit Oppositionellen in Kontakt, die mit dem Leben bedroht würden, sagte der Abgeordnete. Ihre Gefährdung sei gerade bei Demonstrationen „hoch bis sehr hoch“, denn die Hand des Mullah-Regimes reiche bis nach Europa. Wie viele Personen betroffen sind, wollte Stögmüller aus Sicherheitsgründen nicht sagen.