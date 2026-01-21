Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schickalsschlag

Horror-Unfall entriss Familie ein zweites Mitglied

Oberösterreich
21.01.2026 17:00
Die Fahrzeuge kollidierten am Dienstag gegen 13 Uhr frontal.
Die Fahrzeuge kollidierten am Dienstag gegen 13 Uhr frontal.(Bild: Manfred Fesl)
Porträt von Markus Schütz
Von Markus Schütz

„Es ist unfassbar, wenn so ein junger Mensch aus dem Leben gerissen wird. Der Ort ist tief betroffen, uns fehlen die Worte“ – Sabine Breckner, Bürgermeisterin von Mauerkirchen (OÖ), geht der Tod der 26-jährigen Mitbürgerin sehr nahe, die bei einem Frontalunfall am Dienstag ihren Verletzungen erlag.

0 Kommentare

Anja B. wurde schuldlos getötet, als ihr VW Polo in Munderfing in einer leichten Kurve der Braunauer Bundesstraße in den VW Passat eines 50-jährigen Rumänen aus Schalchen krachte. Laut Aussagen anderer Autolenker und auch nach Auswertung der Spuren am Unfallort dürfte der Pkw von Daniel T. auf die falsche Fahrbahnseite der Umfahrung Munderfing geraten sein.

Ausweichen war unmöglich
Ein Ausweichen war nicht mehr möglich, die Fahrzeuge prallten frontal gegeneinander. Ersthelfer und Notarzt versuchten noch, die Opfer zu reanimieren, doch sowohl Daniel T. als auch Anja B. erlagen ihren Verletzungen noch vor Ort.

Lesen Sie auch:
Die beiden Fahrzeuge waren völlig zerstört.
Update zu Frontalcrash
Vermutlich kostete ein Fahrfehler zwei Leben
21.01.2026

Auch der Bruder starb bei Autounfall
In Munderfing ist die Bestürzung besonders groß, denn die Familie von Anja B. hatte in der Vergangenheit schon mehrere Schicksalsschläge zu verkraften. So verlor auch der Bruder von Anja B. vor einigen Jahren bei einem Autounfall sein Leben. Mutter und Schwester müssen nun das zweite verunglückte Familienmitglied verabschieden.

Weil auch der zweite Unfallbeteiligte und mutmaßliche Unfallauslöser beim Zusammenstoß verstorben ist, gibt es aber keine weiteren Erhebungen zur genauen Ursache. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
126.537 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
114.137 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
113.120 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Mehr Oberösterreich
Alles abgestritten
Verhandlung zu Förderbetrug in 2700 Fällen vertagt
Schickalsschlag
Horror-Unfall entriss Familie ein zweites Mitglied
Arbeitkampf in OÖ
Streik in Spitälern: 117 Operationen betroffen
Das wird teuer
Alkolenker überschlug sich mehrmals mit Luxus-BMW
OÖ Landes-Kultur GmbH
„Wir sind der Speicher für künftige Generationen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf