Horror-Unfall entriss Familie ein zweites Mitglied

„Es ist unfassbar, wenn so ein junger Mensch aus dem Leben gerissen wird. Der Ort ist tief betroffen, uns fehlen die Worte“ – Sabine Breckner, Bürgermeisterin von Mauerkirchen (OÖ), geht der Tod der 26-jährigen Mitbürgerin sehr nahe, die bei einem Frontalunfall am Dienstag ihren Verletzungen erlag.
Anja B. wurde schuldlos getötet, als ihr VW Polo in Munderfing in einer leichten Kurve der Braunauer Bundesstraße in den VW Passat eines 50-jährigen Rumänen aus Schalchen krachte. Laut Aussagen anderer Autolenker und auch nach Auswertung der Spuren am Unfallort dürfte der Pkw von Daniel T. auf die falsche Fahrbahnseite der Umfahrung Munderfing geraten sein.
Ausweichen war unmöglich
Ein Ausweichen war nicht mehr möglich, die Fahrzeuge prallten frontal gegeneinander. Ersthelfer und Notarzt versuchten noch, die Opfer zu reanimieren, doch sowohl Daniel T. als auch Anja B. erlagen ihren Verletzungen noch vor Ort.
Auch der Bruder starb bei Autounfall
In Munderfing ist die Bestürzung besonders groß, denn die Familie von Anja B. hatte in der Vergangenheit schon mehrere Schicksalsschläge zu verkraften. So verlor auch der Bruder von Anja B. vor einigen Jahren bei einem Autounfall sein Leben. Mutter und Schwester müssen nun das zweite verunglückte Familienmitglied verabschieden.
Weil auch der zweite Unfallbeteiligte und mutmaßliche Unfallauslöser beim Zusammenstoß verstorben ist, gibt es aber keine weiteren Erhebungen zur genauen Ursache.
