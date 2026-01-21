Horror-Unfall entriss Familie ein zweites Mitglied

Auch der Bruder starb bei Autounfall

In Munderfing ist die Bestürzung besonders groß, denn die Familie von Anja B. hatte in der Vergangenheit schon mehrere Schicksalsschläge zu verkraften. So verlor auch der Bruder von Anja B. vor einigen Jahren bei einem Autounfall sein Leben. Mutter und Schwester müssen nun das zweite verunglückte Familienmitglied verabschieden.