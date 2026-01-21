Goldberger über sein neues Projekt: „Schon witzig“

Der Wings for Life World Run: Ein Lauf für alle

Der Wings for Life World Run ist das größte Laufevent der Welt und einzigartig in seinem Format: Eine klassische Ziellinie gibt es nicht. Stattdessen macht sich 30 Minuten nach dem Start das Catcher Car als mobile Ziellinie auf den Weg und holt die Teilnehmer:innen nach und nach ein. Dadurch ist jeder ein Finisher – ganz egal, ob man ein paar Minuten läuft, walkt oder viele Kilometer schafft. 100 Prozent aller Startgelder und Spenden fließen direkt in die Rückenmarksforschung und helfen, eine Heilung für Querschnittslähmung zu finden.