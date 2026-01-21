Goldberger über sein neues Projekt: „Schon witzig“

Am 10. Mai 2026 starten beim Wings for Life World Run hunderttausende Menschen weltweit zur exakt gleichen Zeit, um für die zu laufen, die es nicht können und wertvolle Spenden für die Rückenmarksforschung zu sammeln. Für alle in Österreich, die jetzt mit der Vorbereitung beginnen wollen, gibt es heuer besondere Motivation: Skisprung-Legende Andreas Goldberger begleitet Läufer:innen erstmals persönlich in der Wings for Life World Run App.
„Es ist schon ein witziges Gefühl, quasi als Trainer für ganz Österreich zu fungieren. Wobei ich mich ja eher als Motivator sehen würde“, sagt Andreas Goldberger. „Es geht darum, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen weiter zu pushen, ihnen ein paar Tipps mitzugeben und sie zu motivieren. Lob und Anerkennung sind extrem wichtig – im Sport genauso wie generell im Leben.“
Die Läufer:innen werden beim Trainieren mit der App Schritt für Schritt begleitet: Die Audio-Experience beinhaltet ein Intro, motivierende Sequenzen für den Start, regelmäßige Catcher Car-Angaben, Infos zu den jeweils gelaufenen Kilometern sowie jede Menge Entertainment. Diese kurzen, lockeren Beiträge erklären alles Wichtige rund um den Wings for Life World Run – vom Grundgedanken des Laufs, Teilnahmeoptionen und Team-Funktionen bis hin zur Möglichkeit, eigene App Run Events zu erstellen.
Für Andreas Goldberger war die Aufnahme eine besondere Erfahrung. „Ich war überrascht, wie aufwendig das Ganze ist. Es muss jede einzelne Kilometerangabe und jede Info, wo sich das Catcher Car gerade befindet, eingesprochen werden“, sagt Goldberger. „Trotzdem hat es richtig Spaß gemacht – und ich bin auch ein bisschen stolz darauf, weil ich Wings for Life ohnehin schon lange unterstütze und das jetzt noch einmal etwas ganz Neues ist, was hoffentlich viele Leute motiviert, beim Wings for Life World Run dabei zu sein.“
„Bring a Friend“-Aktion: gratis Startplatz sichern
Zusätzliche Motivation gibt es im Zeitraum vom 23. bis 30. Jänner: Dank des Partners adidas erhält man im Rahmen der „Bring a Friend“-Aktion zu jeder neuen Anmeldung einen kostenlosen Startplatz für eine weitere Person. So kann man mit nur einer Anmeldung zu zweit beim größten Lauf der Welt dabei sein – und gemeinsam für den guten Zweck laufen. Die Aktion gilt ausschließlich für Neuregistrierungen zum App Run im genannten Zeitraum. Flagship Runs sind davon ausgenommen.
Der Wings for Life World Run: Ein Lauf für alle
Der Wings for Life World Run ist das größte Laufevent der Welt und einzigartig in seinem Format: Eine klassische Ziellinie gibt es nicht. Stattdessen macht sich 30 Minuten nach dem Start das Catcher Car als mobile Ziellinie auf den Weg und holt die Teilnehmer:innen nach und nach ein. Dadurch ist jeder ein Finisher – ganz egal, ob man ein paar Minuten läuft, walkt oder viele Kilometer schafft. 100 Prozent aller Startgelder und Spenden fließen direkt in die Rückenmarksforschung und helfen, eine Heilung für Querschnittslähmung zu finden.
