Wanderer (66) überlebte 3 Wochen in Wildnis

Wanderer orientierte sich an Bergrücken und Fluss

Der Wanderer habe im Kahurangi-Nationalpark eine falsche Abzweigung genommen und sich dadurch in der Wildnis verirrt. „Graham war die meiste Zeit unterwegs und hat sich dabei Verletzungen zugezogen“, so Evans. Er habe alles daran gesetzt, sich selbst zu retten. In dem schwierigen Gelände orientierte er sich an der Landschaft, um wieder in die Zivilisation zurückzufinden. „Er hatte auf unzählige Arten versucht, sich aus der Situation zu befreien, indem er Bächen und Bergrücken folgte und schließlich den Karamea River fand, den er wiedererkannte und der ihn zurück zur Venus Hütte führte.“