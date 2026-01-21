LASK holt Innenverteidiger aus den Niederlanden

„Strahlt viel Torgefahr aus“

„Mit Xavier bekommen wir einen Spieler, der über ein sehr gutes Stellungsspiel verfügt. Er bringt defensiv wie offensiv ein starkes Kopfballspiel mit, wodurch er auch viel Torgefahr ausstrahlt“, meinte LASK-Sportdirektor Dino Buric. Zudem zeichne den Neuzugang, den ersten der Linzer im Wintertransferfenster, seine Ruhe am Ball aus. „Er ist in der Lage, in der Spieleröffnung immer wieder gute Lösungen zu finden.“ Der LASK habe sich „sehr intensiv“ um ihn bemüht, erklärte Mbuyamba in einer Clubaussendung.