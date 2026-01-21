Vorteilswelt
Schock an Kreuzung

Lkw rammt Wegweiser: Stahlträger kracht auf Autos

Kärnten
21.01.2026 16:05
Auch die Berufsfeuerwehr Klagenfurt rückte zum Südring aus.
Auch die Berufsfeuerwehr Klagenfurt rückte zum Südring aus.(Bild: Manuela Karner)
Porträt von Klaus Loibnegger
Von Klaus Loibnegger

Dramatische Szenen Mittwochmittag an einer Kruezung in Klagenfurt: Ein Lkw rammt mit seinem Kranaufbau einen Überkopfwegweiser. Mehrere Autos wurden von den herabfallenden Tafeln und dem Stahlträger erfasst.

Auf einem Handyvideo, dass im Internet auf sozialen Medien kursiert, sind die schockierenden Sekunden festgehalten. Darauf zu sehen: Ein Lkw, der mit ausgefahrenem Kranaufbau auf dem Südring in Richtung Völkermarkter Straße zu fährt. Offensichtlich hatte der Lenker vergessen, vor der Abfahrt den Kran einzufahren.

Das Laster rammte in Folge mit dem Kranaufbau mit voller Wucht eine der Tafeln auf dem Überkopfwegweiser. Wodurch die gesamte Stahlkonstruktion eingerissen wurde - und der tonnenschwere Träger herabstüzte. Zwei Autos wurden davon direkt getroffen, zwei weitere von den Trümmern beschädigt.

„Die beteiligten Verkehrsteilnehmer hatten viele Schutzengel. Wir mussten niemanden aus einem der Fahrzeuge befreien. Das Unglück hätte tragisch enden können“, so Einsatzleiter Robert Ratheiser von der alarmierten  Berufsfeuerwehr Klagenfurt zur „Krone“. Zumal der Stahlträger eines der Autos direkt unter sich begrub.

Leichte Verletzungen und Schock
Wie durch ein Wunder wurden bei dem dramatischen Unfall „nur“ der Lkw-Lenker (36) aus Völkermarkt und sein 57-jähriger Beifahrer aus dem Bezirk Klagenfurt Land leicht verletzt. Die beteiligten PKW-Lenker kamen – abgesehen vom Schock – mit einem blauen Auge davon. Die Straße war während der Rettungs- beziehungsweise Bergemaßnahmen durch die Feuerwehr mehr als zwei Stunden gesperrt. 

Kärnten

