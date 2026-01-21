Lkw rammt Wegweiser: Stahlträger kracht auf Autos

Leichte Verletzungen und Schock

Wie durch ein Wunder wurden bei dem dramatischen Unfall „nur“ der Lkw-Lenker (36) aus Völkermarkt und sein 57-jähriger Beifahrer aus dem Bezirk Klagenfurt Land leicht verletzt. Die beteiligten PKW-Lenker kamen – abgesehen vom Schock – mit einem blauen Auge davon. Die Straße war während der Rettungs- beziehungsweise Bergemaßnahmen durch die Feuerwehr mehr als zwei Stunden gesperrt.