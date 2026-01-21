Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lüftet Liebesgeheimnis

Goldie Hawn: Kurt Russell ist „mein Sexobjekt“

Society International
21.01.2026 17:00
Goldie Hawn findet: Sex ist wichtig für eine stabile Beziehung, weshalb sie ihren ...
Goldie Hawn findet: Sex ist wichtig für eine stabile Beziehung, weshalb sie ihren Lebensgefährten Kurt Russell auch augenzwinkernd als „mein Sexobjekt“ bezeichnet.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Mike Coppola)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

Sie sind für Hollywood-Verhältnisse mega lange 42 Jahre in einer Beziehung. Im „The Dan Buettner“-Podcast enthüllte jetzt Goldie Hawn, was das Erfolgsgeheimnis dafür ist, dass sie bis heute mit ihrem Lebensgefährten Kurt Russell glücklich ist: „Er ist mein Sexobjekt!“

0 Kommentare

Die 80-Jährige ließ verlauten, dass sie sich bis heute zu ihrem sechs Jahre jüngeren Beau „sexuell sehr hingezogen fühle“.

„Und das ist wichtig“, fügte sie hinzu. „Wenn man eine langfristige sexuelle Beziehung hat, ist das tatsächlich sehr gesund.“ Die Oscargewinnerin ergänzte: „Ich finde ihn bis heute unglaublich attraktiv.“

Russell nicht perfekt – aber das ist gut so!
Außerdem enthüllte Hawn, dass sie zu dem 74-Jährigen aufblickt: „Ich habe großen Respekt vor ihm, weil ich finde, dass er ein unglaublicher Mensch ist“. Hinzu komme, dass er großartig mit den gemeinsamen Kindern umgehe. „Die Kids lieben ihn und wir sind eine unglaublich glückliche Familie – die meiste Zeit“, sagte Hawn.

Goldie Hawn freut sich darüber, dass sich Kurt Russell auch mit ihrer Tochter Kate Hudson so gut ...
Goldie Hawn freut sich darüber, dass sich Kurt Russell auch mit ihrer Tochter Kate Hudson so gut versteht.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Frazer Harrison)

Natürlich ist auch Russell nicht perfekt, was Goldie überhaupt nicht stört: „Warum sollte ich jemanden wollen, der perfekt ist? So etwas gibt es nicht.“

Unabhängigkeit für Hawn sehr wichtig
Dass sie an Kurts Seite bleibt, habe vor allem mit ihrem Bedürfnis nach Freiheit zu tun. Denn Hawn vergleicht sich mit einem Vogel: „Wenn du die Käfigtür offen lässt, fliege ich vielleicht nie hinaus. Aber wenn du diese Tür schließt – meine Freiheit und Unabhängigkeit betreffend – würde ich mir vermutlich alle Federn ausreißen.“ An Russells Seite ist die Käfigtür für sie schon immer offen gewesen: „Es ist die Freiheit, in bestimmten Bereichen im Einklang zu sein und in anderen Bereichen völlige Unabhängigkeit zu haben.“

Die Frage, warum sie nie geheiratet haben, werde ihr häufig gestellt, ergänzte die Mutter von Kate Hudson. „Selbst wenn wir uns jetzt noch das Jawort geben, würde es nach 42 Jahren wirklich keinen Unterschied mehr machen.“

Ehe nicht ausschlaggebend für Glück
In einem Interview mit „Porter Magazine“ hatte Hawn 2015 verkündet, dass sie eine Ehe nicht für „die magische Zutat“ dafür halten, dass eine Liebe anhält: „Eine glückliche Langzeitbeziehung hat nichts mit dem Ehestatus zu tun, sondern ob man Gemeinsamkeiten hat und eine gute Kommunikation. Kurt und ich sind uns nicht immer einig, aber wir haben gelernt, damit umzugehen, uns nicht einig zu sein.“

Lesen Sie auch:
„Nie ohne Bodyguard“
Hawn drehte bei Einbruch ins Schlafzimmer durch
13.06.2024
40 Jahre wilde Ehe
Darum sagten Kurt Russell und Goldie Hawn nie Ja
15.07.2023

Am Ende hänge alles davon ab, ob beide Seiten die Beziehung wirklich wollen: „Wenn eine Seite sie nicht mehr wirklich will, wird sie scheitern.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
126.537 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
114.137 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
113.120 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Mehr Society International
Lüftet Liebesgeheimnis
Goldie Hawn: Kurt Russell ist „mein Sexobjekt“
Ultimative Blamage?
Brooklyn hat geheimes Video von Victoria Beckham
Sarg in Rom aufgebahrt
Italiener nehmen Abschied von Modepapst Valentino
Hingucker-Auftritt!
Katy Perry Händchen haltend mit Trudeau in Davos
„Wie Höhle der Löwen“
Noam Bettan vertritt Israel beim ESC in Wien
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf