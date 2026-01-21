Goldie Hawn: Kurt Russell ist „mein Sexobjekt“

Sie sind für Hollywood-Verhältnisse mega lange 42 Jahre in einer Beziehung. Im „The Dan Buettner“-Podcast enthüllte jetzt Goldie Hawn, was das Erfolgsgeheimnis dafür ist, dass sie bis heute mit ihrem Lebensgefährten Kurt Russell glücklich ist: „Er ist mein Sexobjekt!“
Die 80-Jährige ließ verlauten, dass sie sich bis heute zu ihrem sechs Jahre jüngeren Beau „sexuell sehr hingezogen fühle“.
„Und das ist wichtig“, fügte sie hinzu. „Wenn man eine langfristige sexuelle Beziehung hat, ist das tatsächlich sehr gesund.“ Die Oscargewinnerin ergänzte: „Ich finde ihn bis heute unglaublich attraktiv.“
Russell nicht perfekt – aber das ist gut so!
Außerdem enthüllte Hawn, dass sie zu dem 74-Jährigen aufblickt: „Ich habe großen Respekt vor ihm, weil ich finde, dass er ein unglaublicher Mensch ist“. Hinzu komme, dass er großartig mit den gemeinsamen Kindern umgehe. „Die Kids lieben ihn und wir sind eine unglaublich glückliche Familie – die meiste Zeit“, sagte Hawn.
Natürlich ist auch Russell nicht perfekt, was Goldie überhaupt nicht stört: „Warum sollte ich jemanden wollen, der perfekt ist? So etwas gibt es nicht.“
Unabhängigkeit für Hawn sehr wichtig
Dass sie an Kurts Seite bleibt, habe vor allem mit ihrem Bedürfnis nach Freiheit zu tun. Denn Hawn vergleicht sich mit einem Vogel: „Wenn du die Käfigtür offen lässt, fliege ich vielleicht nie hinaus. Aber wenn du diese Tür schließt – meine Freiheit und Unabhängigkeit betreffend – würde ich mir vermutlich alle Federn ausreißen.“ An Russells Seite ist die Käfigtür für sie schon immer offen gewesen: „Es ist die Freiheit, in bestimmten Bereichen im Einklang zu sein und in anderen Bereichen völlige Unabhängigkeit zu haben.“
Die Frage, warum sie nie geheiratet haben, werde ihr häufig gestellt, ergänzte die Mutter von Kate Hudson. „Selbst wenn wir uns jetzt noch das Jawort geben, würde es nach 42 Jahren wirklich keinen Unterschied mehr machen.“
Ehe nicht ausschlaggebend für Glück
In einem Interview mit „Porter Magazine“ hatte Hawn 2015 verkündet, dass sie eine Ehe nicht für „die magische Zutat“ dafür halten, dass eine Liebe anhält: „Eine glückliche Langzeitbeziehung hat nichts mit dem Ehestatus zu tun, sondern ob man Gemeinsamkeiten hat und eine gute Kommunikation. Kurt und ich sind uns nicht immer einig, aber wir haben gelernt, damit umzugehen, uns nicht einig zu sein.“
Am Ende hänge alles davon ab, ob beide Seiten die Beziehung wirklich wollen: „Wenn eine Seite sie nicht mehr wirklich will, wird sie scheitern.“
