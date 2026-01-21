Goldie Hawn: Kurt Russell ist „mein Sexobjekt“

Unabhängigkeit für Hawn sehr wichtig

Dass sie an Kurts Seite bleibt, habe vor allem mit ihrem Bedürfnis nach Freiheit zu tun. Denn Hawn vergleicht sich mit einem Vogel: „Wenn du die Käfigtür offen lässt, fliege ich vielleicht nie hinaus. Aber wenn du diese Tür schließt – meine Freiheit und Unabhängigkeit betreffend – würde ich mir vermutlich alle Federn ausreißen.“ An Russells Seite ist die Käfigtür für sie schon immer offen gewesen: „Es ist die Freiheit, in bestimmten Bereichen im Einklang zu sein und in anderen Bereichen völlige Unabhängigkeit zu haben.“