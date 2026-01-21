Ekel-Alarm: Pferdezüchter legt Richterin Fötus vor

Was das damit zu tun hat, dass seine Tiere viel zu mager und krank waren und von der Feuerwehr aus dem Morast gerettet werden mussten? „Meine Erfahrung ist mehr wert als ein Tierarzt“, betont der laut eigener Anwältin „schrullige“ Angeklagte. Er habe die Stuten, die tagein, tagaus auf einer Weide lebten, ja immer bestens gefüttert, ein von anderen eingeschleppter Virus hätte sie so dürr werden lassen, das zeige sein ekliges Mitbringsel, mit dem sich aber niemand im Gerichtssaal näher auseinandersetzen möchte.