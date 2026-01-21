Vorarlberg schmeißt Olympiaparty um 35.000 Euro

Am Dienstag hat die Vorarlberger Landesregierung eine Förderung in Höhe von 35.000 Euro für eine Olympiaparty in Cortina beschlossen. Unter den Sportlern im Ländle löst das Kopfschütteln aus, SPÖ-Sportsprecher Reinhold Einwallner ist fassungslos.
Das Land Vorarlberg muss bekanntlich sparen. In allen Bereichen wird der Rotstift angesetzt, so auch im Sport. In diesem Lichte ist es durchaus bemerkenswert, dass die Landesregierung sich mit 35.000 Euro an einer Fete des ÖOC und der Wirtschaftskammer Vorarlberg im Austrian House in Cortina während der Olympischen Winterspiele beteiligen wird. Begründet werden die Spendierhosen damit, dass „die sportliche Leistungsfähigkeit Vorarlbergs sichtbar gemacht und Kontakte geknüpft werden sollen“.
Prassen in Cortina, Sparen bei den Kids
SPÖ-Sportsprecher Reinhold Einwallner hat dafür kein Verständnis: „Es ist schwer nachvollziehbar, warum für eine einmalige Abendveranstaltung Tausende Euro an Landesmitteln zur Verfügung stehen, während man bei der Sportförderung für Kinder und Jugendliche spart.“ Die SPÖ Vorarlberg hat bereits eine parlamentarische Anfrage an Landeshauptmann Markus Wallner und Landesrätin Martina Rüscher eingebracht. Mit dieser wollen die Roten „Zweck, Nutzen und Entscheidungsgrundlagen für die Förderung“ in Erfahrung bringen. „Wer den Sport ernst nimmt, stärkt die Vereine und den Nachwuchs – und nicht Abendveranstaltungen“, steht für Einwallner fest.
Breites Kopfschütteln
Mit dieser Einschätzung ist er nicht alleine, wie ein „Krone“-Rundruf in der Vorarlberger Sportwelt zeigt: Kein einziger der kontaktierten Funktionäre und Sportler hat Verständnis für die Partyförderung, umso größer ist das Kopfschütteln. „Und in Anbetracht der Tatsache, dass es vermutlich sportlich aufgrund der Verletzungsmisere nicht viel zu feiern geben dürfte, wird mein Kopfschütteln gleich noch größer“, ließ ein prominenter Sportvertreter, der anonym bleiben will, die „Krone“ wissen.
Übrigens: Vorarlberger Einzelsportler erhalten vom Land maximal eine Förderung von 2000 Euro jährlich – dafür müssen sie allerdings diverse Spitzensportkriterien, unter anderem eine realistische Chance auf eine Olympiateilnahme, erfüllen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.