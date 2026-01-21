Vorarlberg schmeißt Olympiaparty um 35.000 Euro

Prassen in Cortina, Sparen bei den Kids

SPÖ-Sportsprecher Reinhold Einwallner hat dafür kein Verständnis: „Es ist schwer nachvollziehbar, warum für eine einmalige Abendveranstaltung Tausende Euro an Landesmitteln zur Verfügung stehen, während man bei der Sportförderung für Kinder und Jugendliche spart.“ Die SPÖ Vorarlberg hat bereits eine parlamentarische Anfrage an Landeshauptmann Markus Wallner und Landesrätin Martina Rüscher eingebracht. Mit dieser wollen die Roten „Zweck, Nutzen und Entscheidungsgrundlagen für die Förderung“ in Erfahrung bringen. „Wer den Sport ernst nimmt, stärkt die Vereine und den Nachwuchs – und nicht Abendveranstaltungen“, steht für Einwallner fest.