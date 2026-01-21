Vorteilswelt
Sparzwang zum Trotz

Vorarlberg schmeißt Olympiaparty um 35.000 Euro

Vorarlberg
21.01.2026 16:25
Das Land Vorarlberg gibt 35.000 Euro für eine Olympiaparty in Cortina aus.
Das Land Vorarlberg gibt 35.000 Euro für eine Olympiaparty in Cortina aus.(Bild: Rafael Loerwald)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Am Dienstag hat die Vorarlberger Landesregierung eine Förderung in Höhe von 35.000 Euro für eine Olympiaparty in Cortina beschlossen. Unter den Sportlern im Ländle löst das Kopfschütteln aus, SPÖ-Sportsprecher Reinhold Einwallner ist fassungslos.

Das Land Vorarlberg muss bekanntlich sparen. In allen Bereichen wird der Rotstift angesetzt, so auch im Sport. In diesem Lichte ist es durchaus bemerkenswert, dass die Landesregierung sich mit 35.000 Euro an einer Fete des ÖOC und der Wirtschaftskammer Vorarlberg im Austrian House in Cortina während der Olympischen Winterspiele beteiligen wird. Begründet werden die Spendierhosen damit, dass „die sportliche Leistungsfähigkeit Vorarlbergs sichtbar gemacht und Kontakte geknüpft werden sollen“.

Prassen in Cortina, Sparen bei den Kids
SPÖ-Sportsprecher Reinhold Einwallner hat dafür kein Verständnis: „Es ist schwer nachvollziehbar, warum für eine einmalige Abendveranstaltung Tausende Euro an Landesmitteln zur Verfügung stehen, während man bei der Sportförderung für Kinder und Jugendliche spart.“ Die SPÖ Vorarlberg hat bereits eine parlamentarische Anfrage an Landeshauptmann Markus Wallner und Landesrätin Martina Rüscher eingebracht. Mit dieser wollen die Roten „Zweck, Nutzen und Entscheidungsgrundlagen für die Förderung“ in Erfahrung bringen. „Wer den Sport ernst nimmt, stärkt die Vereine und den Nachwuchs – und nicht Abendveranstaltungen“, steht für Einwallner fest.

Breites Kopfschütteln
Mit dieser Einschätzung ist er nicht alleine, wie ein „Krone“-Rundruf in der Vorarlberger Sportwelt zeigt: Kein einziger der kontaktierten Funktionäre und Sportler hat Verständnis für die Partyförderung, umso größer ist das Kopfschütteln. „Und in Anbetracht der Tatsache, dass es vermutlich sportlich aufgrund der Verletzungsmisere nicht viel zu feiern geben dürfte, wird mein Kopfschütteln gleich noch größer“, ließ ein prominenter Sportvertreter, der anonym bleiben will, die „Krone“ wissen.

Übrigens: Vorarlberger Einzelsportler erhalten vom Land maximal eine Förderung von 2000 Euro jährlich – dafür müssen sie allerdings diverse Spitzensportkriterien, unter anderem eine realistische Chance auf eine Olympiateilnahme, erfüllen.   

