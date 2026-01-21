„Wollte provozieren, weil es gegen Ausländer ist“

Für den Staatsanwalt stand außer Frage, dass der Adler-Aufkleber am Auto des Angeklagten ein Reichsadler aus der NS-Zeit war: Er sei völlig ident, nur ohne Hakenkreuz und Eichenkranz. Mehr als ein Jahr – bis zum August 2025 – sei der Angeklagte mit dem Symbol am Auto herumgefahren und habe „es zur Schau gestellt“, so der Ankläger. „Beim Angeklagten gilt auch ein strengerer Maßstab, weil er als Polizist gelobt hat, die österreichischen Gesetze zu befolgen.“ Den Polizei-Dienst hat der Angeklagte mittlerweile selbst quittiert – mitunter auch wegen des Strafverfahrens.