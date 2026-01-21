Vitaltage für mehr Gesundheit und Wohlbefinden

Das Atrio in Villach sorgt von Donnerstag bis Samstag für einen vitalen Start in das neue Jahr.
Rundum gesund: Alles für das Wohlbefinden und einen gesunden Start in das Neue Jahr bieten zum vierten Mal die Vitaltage von Donnerstag bis Samstag im Einkaufszentrum Atrio. Auf der Plaza werden 20 Aussteller ihre Produkte sowie Teststationen und Beratungen anbieten.
Von Hörtests der Firma Neuroth über Knochendichtemessungen von Biogena bis zu einem kostenlosen Computersehtest von Plessin – es gibt ein buntes Angebot rund um natürliche Pflege und Unterstützung. Die Kraft heimischer Flora bringt floralpur nach Villach.
Hochwertige Öle und intelligente Nahrungsergänzungsmittel bietet Oilbalance. Handgemachte Naturseifen, Haarseifen, Bade- und Körperpflegeprodukte direkt aus Kärnten hat Nature in your Hands anzubieten. Perfekt angepasste Perücken und Toupets gibt es bei Haar La Carte. Und die richtige Bekleidung sowie alles zum Sport bieten die Experten von Hervis.
Abgerundet wird das Programm der Vitaltage durch zahlreiche Beratungsstellen. Mit dabei die Frühe Hilfe Kärnten, Wohin? – die Anlaufstelle für alle sozialen Unterstützungsangebote sowie die Österreichische Krebshilfe Kärnten.
Das neuartige Fitnessgerät „moveo“ kann während der Vitaltage ausprobiert werden. Es stimuliert die natürliche Gehbewegung des menschlichen Körpers. Köstliches und zugleich gluten-, laktosefrei, vegan oder vegetarisches gibt es bei my Indigo zu verkosten und die Experten des vivea Bad Bleiberg informiert über die Kraft des Hafers.
Blut spenden beim Roten Kreuz
Im Rahmen der Vitaltage wird es im Atrio wieder die Möglichkeit geben, Blut zu spenden. Das Rote Kreuz wird mit einem eigenen Blutspendebereich vertreten sein.
Alle Informationen zu den Vitaltagen und den zahlreichen Ausstellern gibt es auf der Homepage des Atrio.
