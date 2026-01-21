Melzer streicht Filip Misolic aus Davis-Cup-Kader

„Schwächster Belag von Filip“

Es sei für ihn nicht leicht gewesen, gegen Misolic zu entscheiden. „Aber ich bin zu dem Schluss gekommen, dass das für mich das Team ist, mit dem ich glaube, dass wir die besten Chancen haben, zu gewinnen“, meinte Melzer. „Der Davis Cup findet nun mal auf Hartplatz in der Halle statt, und das ist definitiv der schwächste Belag von Filip. Im Moment läuft er leider – schon längere Zeit eigentlich – seiner Form ein bisschen hinterher. Ich glaube, dass wir gut aufgestellt sind und eine schlagkräftige Mannschaft haben, um bestehen zu können.“