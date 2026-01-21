Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Opposition verärgert

„Menschen belohnen“: Neue Überstunden-Regelung fix

Innenpolitik
21.01.2026 16:38
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Nationalrat hat am Mittwoch mit den Stimmen der Regierungsparteien eine neue Überstundenregelung für 2026 beschlossen. Während die Koalition darin „Leistungsanreize“ sah, lehnte die Opposition die Maßnahme ab.

0 Kommentare

Heuer sind die Zuschläge der ersten 15 Überstunden im Monat in Höhe von maximal 170 Euro steuerbefreit. 

Eigentlich hätten heuer nur Zuschläge von maximal 120 Euro für zehn Überstunden steuerfrei sein sollen – das soll nun erst 2027 der Fall sein. Für die Jahre 2024 und 2025 war der monatliche steuerfreie Höchstbetrag für Überstundenzuschläge hingegen befristet auf 200 Euro für maximal 18 Überstunden angehoben worden.

Im Nationalrat wurde am Mittwoch ein neuer Freibetrag für Überstundenzuschläge beschlossen.
Im Nationalrat wurde am Mittwoch ein neuer Freibetrag für Überstundenzuschläge beschlossen.(Bild: stock.adobe.com)

Feiertagsarbeitsentgelt bis 400 Euro steuerfrei
Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) hatte im Herbst auf eine Beibehaltung des angehobenen Freibetrags gedrängt. Abgesegnet wurde nun außerdem, dass das Feiertagsarbeitsentgelt bis zur Höhe von 400 Euro steuerfrei ist.

Es sei wichtig, dass Menschen belohnt werden, wenn sie mehr arbeiten, sagte Andreas Ottenschläger (ÖVP). Den Anreiz für Leistung habe man trotz der engen budgetären Mittel setzen können, betonte Markus Hofer (NEOS).

Zitat Icon

Es ist wichtig, dass Menschen belohnt werden, wenn sie mehr arbeiten.

Andreas Ottenschläger (ÖVP).

Bild: Thomas Topf

FPÖ sah weitere Belastung
Die FPÖ kritisierte die Reduktion der Begünstigung von 18 auf 15 Überstunden. „In einem Höchststeuerland kann man das nicht unterstützen“, sagte Alexander Petschnig. Seine Partei sei gegen eine weitere Belastung von Leistungsträgern. Dass die Maßnahme auf ein Jahr befristet ist, schaffe außerdem keine Planungssicherheit. Das steuerfreie Feiertagsarbeitsentgelt unterstützen die Freiheitlichen aber.

Lesen Sie auch:
ÖVP-Klubobmann August Wöginger verteidigte im Parlament erneut die gesetzten Maßnahmen, mit der ...
Eklat im Parlament
„Zerrissene Hosen“: Wöginger beleidigt FPÖ-Wähler
21.01.2026
Nur FPÖ dagegen
Kampf gegen schlechtes Deutsch: Sommerschule fix
21.01.2026
Kritik an Maßnahme
Neuer Steuerbonus für Männer und Hochverdiener
20.01.2026

Grünen fehlt Ausgewogenheit
Auch die Grünen waren dagegen – wenn auch mit gänzlich anderen Argumenten. Die Ausweitung von zehn auf 15 Überstunden koste 105 Millionen Euro, von dieser Steuerersparnis würden zu 80 Prozent Männer und zu 90 Prozent die obere Einkommenshälfte profitieren, zitierte Markus Koza eine Analyse des parlamentarischen Budgetdienstes. Die Maßnahme habe nichts mit Leistungs- oder Geschlechtergerechtigkeit zu tun, monierte er und schlug stattdessen vor, Mehrstundenzuschläge bei Teilzeit steuerlich genauso zu behandeln wie Überstundenzuschläge bei Vollzeit.

Zitat Icon

Von dieser Steuerersparnis profitieren zu 80 Prozent Männer und zu 90 Prozent die obere Einkommenshälfte.

Markus Koza (Grüne)

Bild: Johannes Zinner

Marterbauer sieht sich als Garant für Gerechtigkeit
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) verteidigte die Maßnahme. Bei den Überstunden gehe es nicht wie von der FPÖ suggeriert um eine Schlechterstellung, sondern um eine Begünstigung. Es würden zwar eher obere Einkommensgruppen profitieren, man müsse die Maßnahmen der Regierung aber gesamt betrachten, sagte er in Richtung der Grünen. Die Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel nütze beispielsweise vor allem unteren Einkommensgruppen. „Ich bin der Garant dafür, dass die Budgetpolitik auch in dieser Hinsicht gerecht ist“, so der Minister.

Zitat Icon

Es werden zwar eher obere Einkommensgruppen profitieren, man muss die Maßnahmen der Regierung aber gesamt betrachten.

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ)

Bild: Eva Manhart

„Jede Maßnahme, die Mehrarbeit fördert, ist willkommen“, hieß es in einer Reaktion von Wirtschaftskammer- und ÖVP-Wirtschaftsbundchefin Martha Schultz. „Es gibt etliche Branchen, die trotz schwieriger konjunktureller Lage von Fachkräftemangel betroffen sind.“ Dazu komme eine Verschärfung durch die demografische Entwicklung.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
126.537 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
114.137 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
113.120 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Mehr Innenpolitik
Grönland-Verhandlungen
Trump: „Leute dachten, ich würde Gewalt anwenden“
Opposition verärgert
„Menschen belohnen“: Neue Überstunden-Regelung fix
Aus Land ausweisen
Grüne wollen iranische Diplomaten verbannen
Sparzwang zum Trotz
Vorarlberg schmeißt Olympiaparty um 35.000 Euro
Nur FPÖ dagegen
Kampf gegen schlechtes Deutsch: Sommerschule fix
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf