„Menschen belohnen“: Neue Überstunden-Regelung fix

Heuer sind die Zuschläge der ersten 15 Überstunden im Monat in Höhe von maximal 170 Euro steuerbefreit.

Eigentlich hätten heuer nur Zuschläge von maximal 120 Euro für zehn Überstunden steuerfrei sein sollen – das soll nun erst 2027 der Fall sein. Für die Jahre 2024 und 2025 war der monatliche steuerfreie Höchstbetrag für Überstundenzuschläge hingegen befristet auf 200 Euro für maximal 18 Überstunden angehoben worden.