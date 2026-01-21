Soldat kam monatelang nicht zum Heer: Verurteilt!

Ein unüblicher Prozess fand am Mittwochnachmittag im Salzburger Landesgericht statt: Ein mittlerweile ehemaliger Bundesheer-Soldat musste sich dem Delikt der Desertion nach Paragraf 9 Militärstrafgesetz stellen. Er war monatelang einfach nicht zum Dienst erschienen.
Über fünf Monate war der Gefreite nicht mehr zu seiner Dienststelle in Salzburg-Kasern gekommen. Aufgrund dieses unentschuldigten Fernbleibens erhob die Staatsanwaltschaft Anklage nach dem Militärstrafgesetz. Beim Prozess legte der Angeklagte ein Geständnis ab.
Der Richter machte klar, dass das Fernbleiben keine Lappalie ist: Es gehe immerhin um die Einsatzbereitschaft des Bundesheeres. Der inzwischen nicht mehr beim Bundesheer beschäftigte Ex-Soldat kassierte zehn Monate Haft auf Bewährung, nicht rechtskräftig.
