Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Enormer Zulauf

Neue Bundesanleihen aus Österreich sind gefragt

Wirtschaft
21.01.2026 16:24
(Bild: m.mphoto - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In wirtschaftlich unsicheren Zeiten greifen Anleger gerne zu Bundesanleihen. Auch die neu begebenen österreichischen Anleihen erfreuen sich daher starker Nachfrage. 

0 Kommentare

Die Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) ist am Mittwoch mit ihrer ersten Anleihen-Syndizierung des Jahres am Markt aufgetreten. Begeben wurde eine neue 10-jährige Anleihe mit einem Volumen von 5,5 Mrd. Euro. Weiters wurde eine grüne Anleihe mit Laufzeit bis 2049 um 1,25 Mrd. Euro aufgestockt. Die Nachfrage war enorm, das Orderbuch stand am Ende insgesamt bei 116 Milliarden Euro.

Rekord-Nachfrage
„Das ist mit Abstand das größte Orderbuch in der Geschichte der Republik“, sagte OeBFA-Geschäftsführer Markus Stix am Mittwoch. Bei der 10-jährigen Anleihe wurden von den Investoren 71 Milliarden Euro angeboten, das entspricht einer Überzeichnung um das 18,6-fache. Die grüne Anleihe hatte mit einem Orderbuch von 45 Mrd. Euro eine 36-fache Überzeichnung. Das 10-jährige Papier erzielte bei der Transaktion eine Emissionsrendite von 3,214 Prozent, bei der grünen Anleihe lag die Rendite bei 3,797 Prozent.

Lesen Sie auch:
Erfolgreicher Jahresbeginn für die Deutsche Börse
Kursfeuerwerk
Deutscher Aktienindex erstmals über 25.000 Punkte
07.01.2026
Krone Plus Logo
Börsenboom in Wien:
Mit diesen Austro-Aktien verdoppelten Sie Ihr Geld
01.01.2026

Stix freute sich nicht nur über den großen Zulauf, sondern auch über die Qualität des Orderbuchs und die Zahl der Einzelorders, die überdurchschnittlich hoch gewesen sei. Die Nachfrage sei differenziert und weit gestreut – von Notenbanken über klassische Assetmanager, Versicherer, Pensionskassen und kleineren Sparkassen sei im Investorenmix alles dabei. „Das zeigt, dass Österreich in der Breite wirklich sehr nachgefragt ist“, so Stix. Die heutige Transaktion war die erste von drei geplanten Syndizierungen für das heurige Jahr.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
126.537 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
114.137 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
113.120 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Mehr Wirtschaft
Machtkampf im Handel
Kaum Konkurrenz: Giganten dominieren Branche
Opposition verärgert
„Menschen belohnen“: Neue Überstunden-Regelung fix
Enormer Zulauf
Neue Bundesanleihen aus Österreich sind gefragt
Erneuerbare Energie
Illwerke kaufen weitere Windparks in Deutschland
Gutachten gefordert
EU-Parlament blockiert Mercosur: EuGH angerufen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf