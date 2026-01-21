Neue Bundesanleihen aus Österreich sind gefragt

Stix freute sich nicht nur über den großen Zulauf, sondern auch über die Qualität des Orderbuchs und die Zahl der Einzelorders, die überdurchschnittlich hoch gewesen sei. Die Nachfrage sei differenziert und weit gestreut – von Notenbanken über klassische Assetmanager, Versicherer, Pensionskassen und kleineren Sparkassen sei im Investorenmix alles dabei. „Das zeigt, dass Österreich in der Breite wirklich sehr nachgefragt ist“, so Stix. Die heutige Transaktion war die erste von drei geplanten Syndizierungen für das heurige Jahr.