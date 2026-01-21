Narrenshow zündete ein buntes Pointenfeuerwerk

Den heißen Abschluss der fulminanten Narrenshow lieferten dann die „Fire Dancer“. Bei der Premiere konnten die 215 Mann und Frau umfassende Steinfelder Gilde auch gleich mehrere Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft sowie eine Abordnung der Faschingsgilde Kötschach-Mauthen begrüßen dürfen.