Lothar Matthäus bei Ski-Unfall am Arlberg verletzt

Fußball-Legende Lothar Matthäus hat sich beim Skifahren am Arlberg verletzt und muss am Donnerstag in München an der rechten Schulter operiert werden.
Damit fällt der 64-jährige Weltmeister von 1990 am Donnerstag bei der Europa-League-Übertragung der Begegnung Rom gegen Stuttgart auf RTL als Experte aus.
Matthäus erlitt einen doppelten Bänderriss in der Schulter und eine Rippenprellung – er wird von einem Spezialisten in München operiert, berichtete die „Bild“ online am späten Mittwochnachmittag.
„Letzte Abfahrt am letzten Urlaubstag“
„Es war die letzte Abfahrt am letzten Urlaubstag. Die Piste war eisig und wellig. Ich hatte mich schon auf das Mittagessen auf der Hütte gefreut – da stürze ich plötzlich auf die rechte Seite“, wird Matthäus zitiert. „Insgesamt geht es mir gut. Wichtig ist jetzt die schnelle OP, die wohl kein großer Eingriff ist. Danach, denke ich, kann ich bald wieder arbeiten.“
Gut möglich also, dass die Fußball-Legende am Samstag bei der Bundesligapartie zwischen Union Berlin und Borussia Dortmund wieder als Experte im Einsatz sein wird.
