Prinzessin Kate spricht über herausforderndes Jahr

Unter dem Motto „Together at Christmas“ lud die 42-Jährige nicht nur ihre Familie, sondern insgesamt 1600 Gäste in die Westminster Abbey. Und sprach dabei offen über ihren Krebskampf. „Vergangenes Jahr um diese Zeit wusste ich noch nicht, was das für ein Jahr werden würde“, gab sie in einem Gespräch mit Sängerin Paloma Faith zu, wie Channel 5 News berichtete.