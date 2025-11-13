Youngsters dürfen in Altach jetzt auf mehr hoffen

Mehr Vorarlberger für die Startelf

Auch Philipp Netzer sieht die aktuelle Entwicklung sehr positiv: „Ich war in Linz positiv überrascht zu sehen, mit welcher Intensität und mit welchem Können die beiden ans Werk gegangen sind.“ Für „Pipo“ sind die beiden Youngster aber nicht nur sportlich wertvoll, er sieht in ihnen auch Spieler, die bei Altach in Zukunft für mehr Ländle-Identifikation sorgen sollen. Mit Dejan Stojanovic, Benedikt Zech und Lukas Jäger fanden sich bislang zumeist nur drei heimische Kicker in der Altacher Stammformation. Und die drei werden nicht mehr ewig spielen, sie sind alle schon über 30 Jahre alt.