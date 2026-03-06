Vorteilswelt
3:4 gegen Liefering

Viele Tore, aber keine Punkte für die Bregenzer

Vorarlberg
06.03.2026 20:02
Isak Vojic (l.) und die Bregenzer unterlagen beim FC Liefering mit 3:4.
Isak Vojic (l.) und die Bregenzer unterlagen beim FC Liefering mit 3:4.(Bild: GEPA)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Trainer Andy Heraf und seine Mannschaft bleiben weiterhin das Schlusslicht in Liga zwei. Beim FC Liefering in der Red Bull-Arena konnten die Festspielstädter nicht an die glorreiche Leistung der Altacher im Cup vom vergangenen Mittwoch anschließen, unterlagen nach einem unterhaltsamen Spiel mit 3:4.

0 Kommentare

Für die Bregenzer gab es nicht viel zu holen beim FC Liefering. Die Jungbullen spielten von Beginn an druckvoll, wurden bald schon gefährlich. Bregenz versuchte zu kontern, in der Anfangsphase fehlte aber die Genauigkeit. Nicht so bei Lieferings Ilja Ivanschitz, der zog aus 25 Metern zentral vor dem Tor ab und versenkte die Kugel in der rechten Kreuzecke.

Bregenz-Coach Andy Heraf sah die nächste Niederlage seiner Mannschaft.
Bregenz-Coach Andy Heraf sah die nächste Niederlage seiner Mannschaft.(Bild: GEPA)

Nach dem Gegentor versuchten die Bregenzer, selbst mehr Druck zu erzeugen. Liefen dann aber in einen Konter der jungen Hausherren – Marc Striednig stand schlussendlich nach einem Querpass im Strafraum zu frei, stellte problemlos auf 2:0 für die Salzburger. In der 34. Minute reagierte Heraf, brachte mit Lendambi Bonaventure und Atsushi Zaizen zwei Stürmer – Florian Prirsch und Damian Maksimovic mussten früh runter.

Die Heraf-Elf schaffte noch vor der Pause den Anschluss – nach einem Eckball von Nicolas Rossi köpfte Bonaventure zum 1:2 ein (43.). Im ersten Liefering-Angriff nach dem Anspiel rutschte aber SW-Verteidiger Vincent Gembalies weg, Philipp Verhounig stellte den alten Vorsprung wieder her (44.). Das war es aber immer noch nicht, ehe es in die Kabinen ging – nach einem Foul an Zaizen zeigte Schiedsrichter Gishamer auf den Punkt, Johannes Tartarotti traf per Elfmeter zum 2:3 (45.+3).

Johannes Tartarotti traf per Elfmeter zum 2:3.
Johannes Tartarotti traf per Elfmeter zum 2:3.(Bild: GEPA)

Bald nach Wiederanpfiff rettete SW-Goalie Kilian Kretschmer im Eins-gegen-Eins mit Aboubacar Camara. Nur wenig später klingelte es aber wieder, nach einem Standard köpfte erneut Verhounig zum 4:2 für Liefering ein (54.). Dann gab es erneut einen Penalty: Nach einem katastrophalen Fehler von FCL-Goalie Christian Zawieschitzky wurde erneut Zaizen gefoult, wieder verwertete Tartarotti den fälligen Strafstoß sicher (60.).

In der Endphase blieb das Spiel weiter chancenreich, mit Vorteilen für die Hausherren. Das Pulver aber war verschossen, weitere Tore gab es nicht mehr. Mit der achten Saisonniederlage bleibt Bregenz Schlusslicht, Konkurrent Sturm II punktete zudem beim FAC.

Vorarlberg
06.03.2026 20:02
Vorarlberg
