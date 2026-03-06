Viele Tore, aber keine Punkte für die Bregenzer

Die Heraf-Elf schaffte noch vor der Pause den Anschluss – nach einem Eckball von Nicolas Rossi köpfte Bonaventure zum 1:2 ein (43.). Im ersten Liefering-Angriff nach dem Anspiel rutschte aber SW-Verteidiger Vincent Gembalies weg, Philipp Verhounig stellte den alten Vorsprung wieder her (44.). Das war es aber immer noch nicht, ehe es in die Kabinen ging – nach einem Foul an Zaizen zeigte Schiedsrichter Gishamer auf den Punkt, Johannes Tartarotti traf per Elfmeter zum 2:3 (45.+3).