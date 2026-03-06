Räuber-Duo wollte Opfer auf Bahngleise stoßen

Zeuge kam zu Hilfe

Als dieser wieder auf die Beine kam, versuchten sie, ihn auf die Bahngleise zu stoßen. Erst als ein Zeuge dem Mann zu Hilfe kam, ließen die beiden Angreifer von ihrem Opfer ab und flüchteten in Richtung Bahnhofsvorplatz, an dem sie von der Polizei festgenommen wurden. Die Syrer sitzen bereits in der Justizanstalt Feldkirch.