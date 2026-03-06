Räuber-Duo wollte Opfer auf Bahngleise stoßen

Erst wollten zwei junge Syrer einem Tunesier in der Vorarlberger Gemeinde Lochau am Bahnhof das Handy stehlen, dann flogen die Fäuste, und schließlich versuchten sie gar, den Mann auf die Bahngleise zu stoßen.
Am Donnerstag gegen 14.30 Uhr versuchten zwei Syrer im Alter von 19 und 20 Jahren, einen 38-jährigen Tunesier am Bahnhof Lochau auszurauben. Die beiden Syrer näherten sich dem Tunesier, und der 19-Jährige versuchte durch einen Griff in die Jackentasche des Opfers, an dessen Handy heranzukommen.
Als sich der Mann wehrte, schlugen die beiden Syrer mit den Fäusten auf das Opfer ein. Auch als der 38-Jährige zu Boden ging, attackierte das Duo den Mann weiter.
Zeuge kam zu Hilfe
Als dieser wieder auf die Beine kam, versuchten sie, ihn auf die Bahngleise zu stoßen. Erst als ein Zeuge dem Mann zu Hilfe kam, ließen die beiden Angreifer von ihrem Opfer ab und flüchteten in Richtung Bahnhofsvorplatz, an dem sie von der Polizei festgenommen wurden. Die Syrer sitzen bereits in der Justizanstalt Feldkirch.
Der 38-jährige Mann erlitt durch die Tat mehrere Schürfwunden und Prellungen. Der Auslöser der Auseinandersetzung ist aktuell noch Gegenstand von Ermittlungen.
