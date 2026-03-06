Olympiasieger Hämmerle stolpert im Semifinale

Ein kleiner Moment der Unachtsamkeit brachte Snowboardcross-Olympiasieger Alessandro Hämmerle um die Chance auf seinen 20. Weltcupsieg. Am Ende musste sich der Vorarlberger mit Rang fünf zufriedengeben. Bei den Damen landete die Niederösterreicherin Pia Zerkhold auf Platz sechs.
Ein für Samstag angekündigter Schneesturm in der ostanatolischen Stadt Erzurum sorgte dafür, dass am Freitag sowohl die Qualifikation als auch gleich das erste von zwei Rennen gefahren wurde. In der Quali unterstrich Alessandro „Izzi“ Hämmerle, dass auch nach seinem Olympiasieg in Italien die Luft noch lange nicht heraußen ist. Bei Schneefall und wechselndem Wind fuhr er in 58,92 Sekunden Bestzeit.
Auch im Achtel- und Viertelfinale ließ der 32-Jährige nichts anbrennen, gewann beide Heats ohne Probleme und zog damit ins Semifinale ein. Dort erwischte der Montafoner erstmals keinen optimalen Start, konnte sich aber dennoch hinter Aidan Chollet (Fra) als Zweiter einordnen und lag damit auf Kurs Richtung großes Finale, wo er um seinen 20. Weltcupsieg fahren wollte.
Hoppala bremst Izzi aus
Doch es kam anders: An einer schlagigen Stelle setzte sich Izzi plötzlich auf den Hosenboden, musste US-Überraschungsmann Theo McLemore und Quentin Sodogas (Fra) vorbeilassen, wobei Sodogas dabei ein Tor verpasste und disqualifiziert wurde. Als Dritter blieb Hämmerle aber nur das kleine Finale, wo er jedoch erneut seine Klasse demonstrierte und vor Martin Noerl (D) Rang fünf fixierte. „Echt schade, aber die Leistung stimmt“, bilnazierte Izzi. Den Sieg holte sich der Deutsche Leon Ulbricht vor Ailan Collet und Loan Bozzolo (Fra).
Gesamtweltcup weiter offen
In der Gesamtwertung rangiert der zweifache Olympiasieger mit 165 Punkten nach vier von acht Entscheidungen damit weiterhin auf Rang fünf, wobei sein Rückstand auf Leader Adam Lambert – am Freitag nur Achter – auf 87 Zähler geschrumpft ist. Der Olympia-Dritte Jakob Dusek (der nach Qualirang acht fürs Rennen passen musste) ist mit 133 Zählern Achter.
Zerkhold bei Frankreich-Festival Sechste
Bei den Damen feierten die Französinnen durch Lea Casta, Chloe Trespeuch und Julia Nirani-Pereira einen Dreifachsieg, die Niederösterreicherin Pia Zerkhold schaffte es auf Rang sieben.
