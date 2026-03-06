Olympiasieger Hämmerle stolpert im Semifinale

Hoppala bremst Izzi aus

Doch es kam anders: An einer schlagigen Stelle setzte sich Izzi plötzlich auf den Hosenboden, musste US-Überraschungsmann Theo McLemore und Quentin Sodogas (Fra) vorbeilassen, wobei Sodogas dabei ein Tor verpasste und disqualifiziert wurde. Als Dritter blieb Hämmerle aber nur das kleine Finale, wo er jedoch erneut seine Klasse demonstrierte und vor Martin Noerl (D) Rang fünf fixierte. „Echt schade, aber die Leistung stimmt“, bilnazierte Izzi. Den Sieg holte sich der Deutsche Leon Ulbricht vor Ailan Collet und Loan Bozzolo (Fra).