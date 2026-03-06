Jubelstimmung und Protest bei Anschlagfeier

Nicht alle sind begeistert

Die Jubelstimmung steckte allerdings nicht alle Anwesenden an. So hatten sich auch Gegner des Projekts in der Felsenau eingefunden. Sie machten aus ihrer Ablehnung keinen Hehl. Nicht begeisterungswillig zeigten sich am Freitag auch die Grünen, die zu Zeiten der schwarz-grünen Koalition den Beschluss für die erste Bauetappe nicht mitgetragen hatten. Für sie war die Anschlagfeier ein Hohn für alle jene, die derzeit von den Sparmaßnahmen der Landesregierung betroffen seien. Zum wiederholten Male appellierte Klubobmann Daniel Zadra, die Millionen lieber in Menschen zu investieren anstatt sie in Beton zu versenken.