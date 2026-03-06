Lawinenwarnung wird direkt aufs Handy gespielt

Das Skigebiet Diedamskopf startet eine neue, digitale Sicherheitsinitiative, die sogenannten Avalanche Alerts. Wer sich in einer Gefahrenzone befindet, dem wird am Handy eine entsprechende Lawinenwarnung angezeigt. Das System nutzt dafür die Online-Werbeinfrastruktur. Statt kommerzieller Werbung erhalten Personen im alpinen Gelände automatisch Lawinenwarnungen auf ihr Smartphone. Dafür muss auch keine App geladen werden, der Alert erscheint automatisch.