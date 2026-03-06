Lawinenwarnung wird direkt aufs Handy gespielt

Das Vorarlberger Skigebiet Diedamskopf setzt von nun an auf eine neue Art der Lawinenwarnung: Wintersportler bekommen die Warnhinweise direkt auf ihr Handy gespielt – je nachdem, wo sie sich befinden.
Das Skigebiet Diedamskopf startet eine neue, digitale Sicherheitsinitiative, die sogenannten Avalanche Alerts. Wer sich in einer Gefahrenzone befindet, dem wird am Handy eine entsprechende Lawinenwarnung angezeigt. Das System nutzt dafür die Online-Werbeinfrastruktur. Statt kommerzieller Werbung erhalten Personen im alpinen Gelände automatisch Lawinenwarnungen auf ihr Smartphone. Dafür muss auch keine App geladen werden, der Alert erscheint automatisch.
Das Gelände wird dafür in digitale Sicherheitszonen unterteilt – definiert auf Basis aktueller Lawinenlageberichte, topografischer Geländeanalysen und der Erfahrung lokaler Alpinexperten und Pistenverantwortlicher. Befindet sich ein Smartphone in einer Hochrisikozone, kann eine ortsgenaue Warnmeldung ausgespielt werden.
Ziel ist es, nicht nur im Moment der Gefahr zu warnen, sondern auch zu verhindern, dass gesperrte oder lawinengefährdete Hänge erneut befahren werden – ein Verhalten, das nach einer folgenlosen Abfahrt besonders häufig auftritt. Nach einer zweimonatigen Testphase wurde die Initiative Ende Februar im gesamten Skigebiet ausgerollt.
