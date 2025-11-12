Intersport steigt jetzt in den Modehandel ein

Ausbau in Deutschland geplant

In Deutschland sollen bis zum Ende des Jahrzehnts mindestens 100 neue Geschäfte hinzukommen. Mehr als die Hälfte des Ziels wurde bereits erreicht. Im Geschäftsjahr 2023/24 betrug der Umsatz 3,48 Milliarden Euro. Inzwischen seien Marktanteile gewonnen worden, hieß es. Um diese ringt der Händler vor allem mit dem französischen Unternehmen Decathlon und dem Einkaufsverbund Sport 2000.