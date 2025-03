Volle Lager drücken weiter die Preise bei E-Bikes

Mehr Frequenz, mehr Verleih-Geschäft, mehr Umsatz

Für das Ende März zu Ende gehende erste Halbjahr des Geschäftsjahrs 2024/25 fiel die Bilanz sehr positiv aus. Der Umsatz bei Intersport Austria stieg auf 405 Millionen Euro, das bedeutet ein Plus von 4,7 Prozent gegenüber 2023/24. Grund sind hier nur zu einem Teil Preissteigerungen, vor allem wirkt sich eine höhere Frequenz in den Geschäften aus. Einer der Wachstumstreiber ist der Verleih-Bereich. „Rent-Standorte haben teilweise Rekordumsätze verbucht“, so Koll. Man profitiert hier auch von den wachsenden Gästezahlen in den Tourismusregionen.